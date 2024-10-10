https://ria.ru/20241010/proekt-1977354012.html

В Ярославской области реализовали 143 проекта программы "Наши дворы"

В Ярославской области реализовали 143 проекта программы "Наши дворы" - РИА Новости, 10.10.2024

В Ярославской области реализовали 143 проекта программы "Наши дворы"

В Ярославской области в этом году уже реализовали 143 проекта губернаторской программы "Наши дворы", сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:38

2024-10-10T11:38

2024-10-10T11:38

ярославская область

михаил евраев

переславль-залесский

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. В Ярославской области в этом году уже реализовали 143 проекта губернаторской программы "Наши дворы", сообщает правительство региона. Сообщается, что предварительные итоги реализации программы "Наши дворы" подвели на оперативном совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "В лидерах – Переславль-Залесский, Рыбинский, Даниловский, Ярославский, Первомайский и Большесельский районы, в которых работы полностью завершены или находятся в финальной стадии", - сказал Евраев. Губернатор призвал обратить внимание на погодные условия и ускорить темп работ на еще не завершенных проектах. "В настоящее время завершено 143 проекта губернаторской программы: благоустроены 44 дворовые территории, установлено 30 детских и спортивных площадок, оборудовано 10 площадок для выгула и дрессировки домашних животных, на 59 объектах благоустройства прошлого года выполнен ряд дополнительных работ", - сообщает областное правительство. Как рассказал на совещании министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин, около 70 проектов программы находятся в высокой степени готовности.

https://ria.ru/20241008/kotelnye-1976999982.html

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переславль-залесский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил евраев, переславль-залесский