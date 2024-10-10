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В Ярославской области реализовали 143 проекта программы "Наши дворы" - РИА Новости, 10.10.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
11:38 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/proekt-1977354012.html
В Ярославской области реализовали 143 проекта программы "Наши дворы"
В Ярославской области реализовали 143 проекта программы "Наши дворы" - РИА Новости, 10.10.2024
В Ярославской области реализовали 143 проекта программы "Наши дворы"
В Ярославской области в этом году уже реализовали 143 проекта губернаторской программы "Наши дворы", сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:38
2024-10-10T11:38
ярославская область
михаил евраев
переславль-залесский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. В Ярославской области в этом году уже реализовали 143 проекта губернаторской программы "Наши дворы", сообщает правительство региона. Сообщается, что предварительные итоги реализации программы "Наши дворы" подвели на оперативном совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "В лидерах – Переславль-Залесский, Рыбинский, Даниловский, Ярославский, Первомайский и Большесельский районы, в которых работы полностью завершены или находятся в финальной стадии", - сказал Евраев. Губернатор призвал обратить внимание на погодные условия и ускорить темп работ на еще не завершенных проектах. "В настоящее время завершено 143 проекта губернаторской программы: благоустроены 44 дворовые территории, установлено 30 детских и спортивных площадок, оборудовано 10 площадок для выгула и дрессировки домашних животных, на 59 объектах благоустройства прошлого года выполнен ряд дополнительных работ", - сообщает областное правительство. Как рассказал на совещании министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин, около 70 проектов программы находятся в высокой степени готовности.
https://ria.ru/20241008/kotelnye-1976999982.html
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михаил евраев, переславль-залесский
Ярославская область, Михаил Евраев, Переславль-Залесский

В Ярославской области реализовали 143 проекта программы "Наши дворы"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. В Ярославской области в этом году уже реализовали 143 проекта губернаторской программы "Наши дворы", сообщает правительство региона.
Сообщается, что предварительные итоги реализации программы "Наши дворы" подвели на оперативном совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"В лидерах – Переславль-Залесский, Рыбинский, Даниловский, Ярославский, Первомайский и Большесельский районы, в которых работы полностью завершены или находятся в финальной стадии", - сказал Евраев.
Губернатор призвал обратить внимание на погодные условия и ускорить темп работ на еще не завершенных проектах.
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"В настоящее время завершено 143 проекта губернаторской программы: благоустроены 44 дворовые территории, установлено 30 детских и спортивных площадок, оборудовано 10 площадок для выгула и дрессировки домашних животных, на 59 объектах благоустройства прошлого года выполнен ряд дополнительных работ", - сообщает областное правительство.
Как рассказал на совещании министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин, около 70 проектов программы находятся в высокой степени готовности.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевПереславль-Залесский
 
 
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