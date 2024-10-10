Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница
Писательница Хан Ган из Южной Кореи получила Нобелевскую премию по литературе
© Nobel Prize Outreach AB/Niklas ElmehedЛауреат Нобелевской премии по литературе южнокорейская писательница Хан Ган
Лауреат Нобелевской премии по литературе южнокорейская писательница Хан Ган
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган, говорится в сообщении Нобелевского комитета в соцсети X.
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"Нобелевская премия по литературе присуждается южнокорейской писательнице Хан Ган "за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни", — сказано в публикации.
Среди ее работ международным прорывом назван роман "Вегетарианка". В комитете подчеркнули, что писательница "обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми и в своем поэтическом экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе".
Хан Ган стала первым южнокорейским лауреатом Нобелевской премии по литературе. До этого, в 2016 году, ей присудили международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка", который стал одной из первых ее книг, переведенных на английский язык. В 2005-м писательница также получила Литературную премию Ли Сана.
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