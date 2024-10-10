https://ria.ru/20241010/premiya-1977388268.html

Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница

Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница - РИА Новости, 10.10.2024

Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган, говорится в сообщении Нобелевского комитета в соцсети X. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:05

2024-10-10T14:05

2024-10-10T15:55

нобелевская премия

культура

книги

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган, говорится в сообщении Нобелевского комитета в соцсети X."Нобелевская премия по литературе присуждается южнокорейской писательнице Хан Ган "за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни", — сказано в публикации.Среди ее работ международным прорывом назван роман "Вегетарианка". В комитете подчеркнули, что писательница "обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми и в своем поэтическом экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе".Хан Ган стала первым южнокорейским лауреатом Нобелевской премии по литературе. До этого, в 2016 году, ей присудили международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка", который стал одной из первых ее книг, переведенных на английский язык. В 2005-м писательница также получила Литературную премию Ли Сана.

https://ria.ru/20241009/khimiya-1977160944.html

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