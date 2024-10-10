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Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница - РИА Новости, 10.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:05 10.10.2024 (обновлено: 15:55 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/premiya-1977388268.html
Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница
Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница - РИА Новости, 10.10.2024
Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган, говорится в сообщении Нобелевского комитета в соцсети X. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:05
2024-10-10T15:55
нобелевская премия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган, говорится в сообщении Нобелевского комитета в соцсети X."Нобелевская премия по литературе присуждается южнокорейской писательнице Хан Ган "за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни", — сказано в публикации.Среди ее работ международным прорывом назван роман "Вегетарианка". В комитете подчеркнули, что писательница "обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми и в своем поэтическом экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе".Хан Ган стала первым южнокорейским лауреатом Нобелевской премии по литературе. До этого, в 2016 году, ей присудили международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка", который стал одной из первых ее книг, переведенных на английский язык. В 2005-м писательница также получила Литературную премию Ли Сана.
https://ria.ru/20241009/khimiya-1977160944.html
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нобелевская премия, книги
Нобелевская премия, Культура, Книги
Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница

Писательница Хан Ган из Южной Кореи получила Нобелевскую премию по литературе

© Nobel Prize Outreach AB/Niklas ElmehedЛауреат Нобелевской премии по литературе южнокорейская писательница Хан Ган
Лауреат Нобелевской премии по литературе южнокорейская писательница Хан Ган - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Nobel Prize Outreach AB/Niklas Elmehed
Лауреат Нобелевской премии по литературе южнокорейская писательница Хан Ган
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган, говорится в сообщении Нобелевского комитета в соцсети X.
«
"Нобелевская премия по литературе присуждается южнокорейской писательнице Хан Ган "за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни", — сказано в публикации.
Среди ее работ международным прорывом назван роман "Вегетарианка". В комитете подчеркнули, что писательница "обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми и в своем поэтическом экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе".
Хан Ган стала первым южнокорейским лауреатом Нобелевской премии по литературе. До этого, в 2016 году, ей присудили международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка", который стал одной из первых ее книг, переведенных на английский язык. В 2005-м писательница также получила Литературную премию Ли Сана.
Лауреаты Нобелевской премии по химии 2024 года - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
9 октября, 12:50
 
КультураНобелевская премияКниги
 
 
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