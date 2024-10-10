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В Хабаровском крае установили высокий класс пожарной опасности - РИА Новости, 10.10.2024
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09:50 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/pozhar-1977338001.html
В Хабаровском крае установили высокий класс пожарной опасности
В Хабаровском крае установили высокий класс пожарной опасности - РИА Новости, 10.10.2024
В Хабаровском крае установили высокий класс пожарной опасности
Высокий класс пожарной опасности установлен уже в пяти районах Хабаровского края, особый противопожарный режим действует в 14 муниципальных образованиях,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:50
2024-10-10T09:50
происшествия
хабаровский край
солнечный
вяземский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Высокий класс пожарной опасности установлен уже в пяти районах Хабаровского края, особый противопожарный режим действует в 14 муниципальных образованиях, сообщает правительство региона. "На территории края наблюдается II-III класс пожарной опасности в лесах, а в Вяземском, Амурском, имени Лазо, Ванинском и Хабаровском муниципальных районах – IV класс", - говорится в сообщении. В 14-ти муниципалитетах, на территориях: Охотского муниципального округа, Аяно-Майского, Комсомольского, Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Ульчского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Советско-Гаванского, Ванинского муниципальных районов и города Комсомольска-на-Амуре действует особый противопожарный режим. Жителям этих территорий запрещено разводить костры, проводить любые огневые работы в лесах, а также сжигать мусор на придомовых участках, сообщили в комитете правительства края по гражданской защите. По информации зампреда краевого комитета по гражданской защите Сергея Салямова, слова которого приводятся в сообщении, за этот год пожарные региона уже более 1400 раз выезжали на тушение ландшафтных возгораний. За прошедшие сутки в населённых пунктах края зарегистрировано шесть палов сухостоя протяжённостью более 2,5 тысячи метров. На островной части Хабаровска палов сухой растительности сейчас нет, но общая ситуация вблизи городов и поселений остается напряженной. По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, в Хабаровском крае в четверг зарегистрировано девять лесных пожаров на 510,5 гектарах в Солнечном, Нанайском, Комсомольском, Амурском, Полины Осипенко, Ванинском и Советско-Гаванском районах. С начала сезона произошло 382 пожара на общей площади почти 285 тысяч гектаров. Более месяца в крае не горел лес, чему способствовала дождливая погода. В текущем сезоне максимальная площадь леса, охваченная огнем, составляла в регионе более 52,7 тысячи гектаров 11 мая. В прошлом сезоне, сообщал минлесхоз, 29 июля 2023 года площадь возгораний в регионе достигала максимума в 335 334 гектаров. Очаги возникали в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня не было. Как сообщает правительство региона, в этом году для обнаружения нарушителей используются квадрокоптеры. БПЛА поставлены на вооружение как краевых частей, так и МЧС - ведется наблюдение за дачными массивами, частными сектором и местами, где обычно собираются отдыхающие. С этого года за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены повышенные штрафы: физлица заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 30 до 60 тысяч, юридические – от 400 до 800 тысяч рублей. За лесные пожары оштрафуют вплоть до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975361869.html
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происшествия, хабаровский край, солнечный, вяземский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровский край, Солнечный, Вяземский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае установили высокий класс пожарной опасности

В пяти районах Хабаровского края установили высокий класс пожарной опасности

© МЧС России/TelegramЛиквидация лесного пожара
Ликвидация лесного пожара - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация лесного пожара. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Высокий класс пожарной опасности установлен уже в пяти районах Хабаровского края, особый противопожарный режим действует в 14 муниципальных образованиях, сообщает правительство региона.
"На территории края наблюдается II-III класс пожарной опасности в лесах, а в Вяземском, Амурском, имени Лазо, Ванинском и Хабаровском муниципальных районах – IV класс", - говорится в сообщении.
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В 14-ти муниципалитетах, на территориях: Охотского муниципального округа, Аяно-Майского, Комсомольского, Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Ульчского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Советско-Гаванского, Ванинского муниципальных районов и города Комсомольска-на-Амуре действует особый противопожарный режим. Жителям этих территорий запрещено разводить костры, проводить любые огневые работы в лесах, а также сжигать мусор на придомовых участках, сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.
По информации зампреда краевого комитета по гражданской защите Сергея Салямова, слова которого приводятся в сообщении, за этот год пожарные региона уже более 1400 раз выезжали на тушение ландшафтных возгораний. За прошедшие сутки в населённых пунктах края зарегистрировано шесть палов сухостоя протяжённостью более 2,5 тысячи метров. На островной части Хабаровска палов сухой растительности сейчас нет, но общая ситуация вблизи городов и поселений остается напряженной.
По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, в Хабаровском крае в четверг зарегистрировано девять лесных пожаров на 510,5 гектарах в Солнечном, Нанайском, Комсомольском, Амурском, Полины Осипенко, Ванинском и Советско-Гаванском районах.
С начала сезона произошло 382 пожара на общей площади почти 285 тысяч гектаров. Более месяца в крае не горел лес, чему способствовала дождливая погода. В текущем сезоне максимальная площадь леса, охваченная огнем, составляла в регионе более 52,7 тысячи гектаров 11 мая. В прошлом сезоне, сообщал минлесхоз, 29 июля 2023 года площадь возгораний в регионе достигала максимума в 335 334 гектаров. Очаги возникали в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня не было.
Как сообщает правительство региона, в этом году для обнаружения нарушителей используются квадрокоптеры. БПЛА поставлены на вооружение как краевых частей, так и МЧС - ведется наблюдение за дачными массивами, частными сектором и местами, где обычно собираются отдыхающие. С этого года за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены повышенные штрафы: физлица заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 30 до 60 тысяч, юридические – от 400 до 800 тысяч рублей. За лесные пожары оштрафуют вплоть до 1 миллиона рублей.
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ПроисшествияХабаровский крайСолнечныйВяземскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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