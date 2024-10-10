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Посольство в Португалии добивается соблюдения прав арестованного Андрюнина
Посольство в Португалии добивается соблюдения прав арестованного Андрюнина - РИА Новости, 10.10.2024
Посольство в Португалии добивается соблюдения прав арестованного Андрюнина
Российское посольство в Португалии на связи с задержанным в стране гражданином РФ Алексеем Андрюниным, добивается соблюдения его прав, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:34
2024-10-10T11:34
2024-10-10T11:34
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российское посольство в Португалии на связи с задержанным в стране гражданином РФ Алексеем Андрюниным, добивается соблюдения его прав, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "О задержании (посольству) стало известно со слов самого гражданина, проживающего в Португалии с начала 2022 года. Официальных уведомлений от местных властей пока не поступало. Консульские сотрудники с ним в контакте, рекомендован надежный адвокат, держим вопрос на контроле, добиваемся соблюдения его законных прав", - сообщили агентству в ответ на запрос о задержании россиянина. Ранее Минюст США сообщил, что Вашингтон ожидает экстрадиции арестованного в Португалии гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина якобы за отмывание денег, в то время как двум другим россиянам предъявлено обвинение в мошенничестве.
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в мире, португалия, россия, сша
В мире, Португалия, Россия, США
Посольство в Португалии добивается соблюдения прав арестованного Андрюнина
Посольство РФ в Португалии остается на связи с задержанным Андрюниным