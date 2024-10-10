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В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег - РИА Новости, 10.10.2024
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01:03 10.10.2024 (обновлено: 01:28 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/portugaliya-1977310371.html
В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег
В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег - РИА Новости, 10.10.2024
В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег
США ожидают экстрадиции арестованного в Португалии гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина якобы за отмывание денег, в то время как двум другим... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T01:03
2024-10-10T01:28
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США ожидают экстрадиции арестованного в Португалии гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина якобы за отмывание денег, в то время как двум другим россиянам предъявлено обвинение в мошенничестве, заявил минюст США."Согласно судебным документам, Gotbit был известным "маркетмейкером" в индустрии криптовалют. Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции. Федор Кедров (из России) был директором по созданию рынка Gotbit. Кави Джалили (из России) был директором по продажам Gotbit", — утверждается в заявлении.Джалили и Кедров обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой, отмечает ведомство.Предъявленные обвинения являются частью расследования против мошенничества на рынке криптовалют. Помимо граждан России, обвинения были предъявлены еще 15 физическим и юридическим лицам, в том числе гражданам США, следует из заявления минюста.
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в мире, португалия, сша, россия
В мире, Португалия, США, Россия
В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег

Минюст США ожидает экстрадиции арестованного россиянина Андрюнина из Португалии

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на Лиссабон
Вид на Лиссабон - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США ожидают экстрадиции арестованного в Португалии гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина якобы за отмывание денег, в то время как двум другим россиянам предъявлено обвинение в мошенничестве, заявил минюст США.
"Согласно судебным документам, Gotbit был известным "маркетмейкером" в индустрии криптовалют. Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции. Федор Кедров (из России) был директором по созданию рынка Gotbit. Кави Джалили (из России) был директором по продажам Gotbit", — утверждается в заявлении.
Джалили и Кедров обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций, связанных с криптовалютой, отмечает ведомство.
Предъявленные обвинения являются частью расследования против мошенничества на рынке криптовалют. Помимо граждан России, обвинения были предъявлены еще 15 физическим и юридическим лицам, в том числе гражданам США, следует из заявления минюста.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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