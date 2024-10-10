https://ria.ru/20241010/poltava-1977353108.html
В Полтаве семь районов остались без света и воды
В Полтаве семь районов остались без света и воды - РИА Новости, 10.10.2024
В Полтаве семь районов остались без света и воды
Ряд районов города Полтава в центральной части Украины остались без света и воды из-за аварии на электросети, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:32
2024-10-10T11:32
2024-10-10T11:32
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Ряд районов города Полтава в центральной части Украины остались без света и воды из-за аварии на электросети, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местный водоканал. "В Полтаве нет света и воды в семи микрорайонах из-за аварии на электросети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По информации издания, временно остановлено движение троллейбусов. Из-за чего произошла авария, не уточняется. Накануне глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин сообщил о повреждении промышленного объекта в регионе.
https://ria.ru/20241003/elektroenergiya-1976110484.html
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полтава, украина, страна.ua
Полтава, Украина, Страна.ua
В Полтаве семь районов остались без света и воды
"Страна.ua": несколько районов Полтавы остались без света и воды из-за аварии
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Ряд районов города Полтава в центральной части Украины остались без света и воды из-за аварии на электросети, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местный водоканал.
"В Полтаве нет света и воды в семи микрорайонах из-за аварии на электросети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По информации издания, временно остановлено движение троллейбусов. Из-за чего произошла авария, не уточняется.
Накануне глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин сообщил о повреждении промышленного объекта в регионе.