https://ria.ru/20241010/poltava-1977353108.html

В Полтаве семь районов остались без света и воды

В Полтаве семь районов остались без света и воды - РИА Новости, 10.10.2024

В Полтаве семь районов остались без света и воды

Ряд районов города Полтава в центральной части Украины остались без света и воды из-за аварии на электросети, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:32

2024-10-10T11:32

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Ряд районов города Полтава в центральной части Украины остались без света и воды из-за аварии на электросети, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местный водоканал. "В Полтаве нет света и воды в семи микрорайонах из-за аварии на электросети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По информации издания, временно остановлено движение троллейбусов. Из-за чего произошла авария, не уточняется. Накануне глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин сообщил о повреждении промышленного объекта в регионе.

https://ria.ru/20241003/elektroenergiya-1976110484.html

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