https://ria.ru/20241010/polsha-1977486253.html

Польша не уступит Украине в вопросе эксгумации жертв Волынской резни

Польша не уступит Украине в вопросе эксгумации жертв Волынской резни - РИА Новости, 10.10.2024

Польша не уступит Украине в вопросе эксгумации жертв Волынской резни

Польша не уступит Украине в вопросе эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе сессии вопросов и РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:13

2024-10-10T22:13

2024-10-10T22:44

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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Польша не уступит Украине в вопросе эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе сессии вопросов и ответов, которую он проводит в соцсетях. "Мы не уступим в этом вопросе. Мы считаем, что это не является политическим вопросом, что это не должно быть предметом какой-либо торговли. Это только христианская обязанность", - сказал Сикорский. "Мы не торговались с немцами о том, чтобы они похоронили своих солдат в Польше или с еврейской стороной, которая как раз наоборот хотела, чтобы жертв преступления в Едвабно не эксгумировали", - добавил он. Министр отметил, что, не разрешая эксгумировать останки жертв Волынской резни, Украина тем временем разрешила эксгумацию и захоронение солдат Вермахта, погибших на ее территории. "Мы добиваемся от Украины только того, что Украина позволила Германии сделать с агрессорами. 100 тысяч солдат Вермахта были эксгумированы и похоронены в индивидуальных могилах на территории Украины. Так что, мы считаем, что наши соотечественниками, которые не были агрессорами, имеют хотя бы такое же право, как солдаты Вермахта", - подчеркнул министр. Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20241003/kaliningrad-1976253775.html

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976767408.html

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