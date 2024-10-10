https://ria.ru/20241010/polsha-1977446600.html

В Польше рассказали о рекордном снижении поддержки украинских беженцев

В Польше рассказали о рекордном снижении поддержки украинских беженцев - РИА Новости, 10.10.2024

В Польше рассказали о рекордном снижении поддержки украинских беженцев

Число поляков, которые поддерживают оказание Польшей помощи беженцам с Украины, упало до рекордно низкой отметки - только 53% жителей республики выступают за... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:26

2024-10-10T17:26

2024-10-10T17:26

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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Число поляков, которые поддерживают оказание Польшей помощи беженцам с Украины, упало до рекордно низкой отметки - только 53% жителей республики выступают за пример украинских беженцев, об этом свидетельствуют данные нового исследования CBOS. В марте 2022 года этот показатель был на уровне 94%, а затем в течение года держался на отметке в около 80%. Тогда против приема беженцев с Украины были 3% поляков, сейчас же такого мнения придерживаются 40%. "На данный момент 53% поляков поддерживают прием украинских беженцев нашей страной", - указали исследователи, подчеркнув, что это самый низкий результат с февраля 2022 года. По их данным, с весны 2023 года фиксируется существенное снижение поддержки беженцев, что было связано с сообщениями о так называемом зерновом кризисе, когда между Киевом и Варшавой возник спор из-за поставок украинского зерна. CBOS также спросил участников исследования, следует ли польским властям отправлять на Украину граждан страны призывного возраста. Эту идею поддерживают до двух третей поляков (67%), а против — чуть более пятой части респондентов (22%). Опрос проводился с 12 по 22 сентября 2024 года на выборке 941 человек методом CATI/CAWI (прямое интервью и телефонное интервью). Информация о погрешности не приводится.

https://ria.ru/20240618/polsha-1953676104.html

https://ria.ru/20240731/bezhentsy-1963239535.html

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