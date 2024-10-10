https://ria.ru/20241010/polsha-1977443132.html

Польша готовит ответ на введение Германией пограничного контроля

Польша готовит ответ на введение Германией пограничного контроля - РИА Новости, 10.10.2024

Польша готовит ответ на введение Германией пограничного контроля

Польша готовит ответ на введение Германией контроля на внешних границах Шенгенской зоны, сообщил журналистам глава МИД республики Радослав Сикорский. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:15

2024-10-10T17:15

2024-10-10T23:19

в мире

польша

германия

радослав сикорский

шенгенская зона

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ВАРШАВА, 10 окт — РИА Новости. Польша готовит ответ на введение Германией контроля на внешних границах Шенгенской зоны, сообщил журналистам глава МИД республики Радослав Сикорский. "Введение пограничного контроля Германией в отношении всех своих соседей ставит под сомнение смысл Шенгенской зоны. Это решение, с которым мы не согласны. Мы еще размышляем, как на него отреагировать", — сказал он. Сикорский также назвал действия Берлина ошибкой, так как "фактическим местом регулирования наплыва мигрантов в Польшу и Германию остается внешняя граница Шенгенской зоны".Министр отметил, что это пространство не может быть собственностью кого-либо из его членов. Исходя из этого, решение о контроле границ должно приниматься совместно, а не отдельными странами, подчеркнул он.В начале сентября глава МВД Германии Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны. Целью этих мер назвали снижение притока мигрантов и борьбу с террористической угрозой.

https://ria.ru/20241004/polsha-1976432247.html

польша

германия

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в мире, польша, германия, радослав сикорский, шенгенская зона