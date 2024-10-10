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Польша готовит ответ на введение Германией пограничного контроля - РИА Новости, 10.10.2024
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17:15 10.10.2024 (обновлено: 23:19 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/polsha-1977443132.html
Польша готовит ответ на введение Германией пограничного контроля
Польша готовит ответ на введение Германией пограничного контроля - РИА Новости, 10.10.2024
Польша готовит ответ на введение Германией пограничного контроля
Польша готовит ответ на введение Германией контроля на внешних границах Шенгенской зоны, сообщил журналистам глава МИД республики Радослав Сикорский. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:15
2024-10-10T23:19
в мире
польша
германия
радослав сикорский
шенгенская зона
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ВАРШАВА, 10 окт — РИА Новости. Польша готовит ответ на введение Германией контроля на внешних границах Шенгенской зоны, сообщил журналистам глава МИД республики Радослав Сикорский. "Введение пограничного контроля Германией в отношении всех своих соседей ставит под сомнение смысл Шенгенской зоны. Это решение, с которым мы не согласны. Мы еще размышляем, как на него отреагировать", — сказал он. Сикорский также назвал действия Берлина ошибкой, так как "фактическим местом регулирования наплыва мигрантов в Польшу и Германию остается внешняя граница Шенгенской зоны".Министр отметил, что это пространство не может быть собственностью кого-либо из его членов. Исходя из этого, решение о контроле границ должно приниматься совместно, а не отдельными странами, подчеркнул он.В начале сентября глава МВД Германии Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны. Целью этих мер назвали снижение притока мигрантов и борьбу с террористической угрозой.
https://ria.ru/20241004/polsha-1976432247.html
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в мире, польша, германия, радослав сикорский, шенгенская зона
В мире, Польша, Германия, Радослав Сикорский, Шенгенская зона
Польша готовит ответ на введение Германией пограничного контроля

Глава МИД Польше пообещал ответ на немецкий погранконтроль в Шенгенской зоне

CC BY-SA 3.0 / Julian Nyča / Luftbild des Tagebaus Turów an der deutsch-polnischen Grenze. Im Vordergrund ZittauВид на польский угольный разрез "Туров" и немецкий город Циттау
Вид на польский угольный разрез Туров и немецкий город Циттау - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
CC BY-SA 3.0 / Julian Nyča / Luftbild des Tagebaus Turów an der deutsch-polnischen Grenze. Im Vordergrund Zittau
Вид на польский угольный разрез "Туров" и немецкий город Циттау. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 окт — РИА Новости. Польша готовит ответ на введение Германией контроля на внешних границах Шенгенской зоны, сообщил журналистам глава МИД республики Радослав Сикорский.
«
"Введение пограничного контроля Германией в отношении всех своих соседей ставит под сомнение смысл Шенгенской зоны. Это решение, с которым мы не согласны. Мы еще размышляем, как на него отреагировать", — сказал он.
Сикорский также назвал действия Берлина ошибкой, так как "фактическим местом регулирования наплыва мигрантов в Польшу и Германию остается внешняя граница Шенгенской зоны".
Министр отметил, что это пространство не может быть собственностью кого-либо из его членов. Исходя из этого, решение о контроле границ должно приниматься совместно, а не отдельными странами, подчеркнул он.
В начале сентября глава МВД Германии Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны. Целью этих мер назвали снижение притока мигрантов и борьбу с террористической угрозой.
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В миреПольшаГерманияРадослав СикорскийШенгенская зона
 
 
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