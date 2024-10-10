https://ria.ru/20241010/polsha-1977348059.html
Туск раскритиковал Дуду за конфликт из-за послов
Туск раскритиковал Дуду за конфликт из-за послов - РИА Новости, 10.10.2024
Туск раскритиковал Дуду за конфликт из-за послов
Премьер-министр Польши Дональд Туск на платформе Х раскритиковал президента страны Анджея Дуду за конфликт вокруг назначения послов. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:01
2024-10-10T11:01
2024-10-10T11:44
в мире
польша
сша
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дональд туск
анджей дуда
радослав сикорский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск на платформе Х раскритиковал президента страны Анджея Дуду за конфликт вокруг назначения послов.Конфликт между МИД и президентом Польши по поводу послов продолжается с марта. Тогда глава МИД Радослав Сикорский решил, что более 50 послов завершат свою миссию, а более десятка кандидатур, представленных на утверждение предыдущим руководством ведомства, будут отозваны. В ответ на это Дуда отказывается утверждать предложенные ему кандидатуры послов."Тот факт, что президент Дуда продолжает блокировать назначение послов в таких странах, как США, Израиль, Украина и при НАТО, является крайне безответственным", - написал Туск.Он высказал мнение, что ситуация изменится после президентских выборов, до которых осталось меньше года. "Я просил, объяснял - все как вода в песок. Я знаю, осталось всего 299 дней, но это на 299 больше чем надо", - написал Туск.В свою очередь Дуда обвинил Туска в том, что во многих странах нет послов Польши. "Премьер Дональд Туск манипулирует. Послы Польши в США и Украине есть, потому что они не были отозваны. Только президент Польши может это сделать, а я никогда не принимал такого решения", - написал Дуда на платформе Х."Проблема в том, что Дональд Туск и МИД вынудил их покинуть посольства и помешали им выполнять свои задачи. И это существенная разница", - добавил он."За отсутствие послов Польши в США, Украине и ряде других стран ответственность несет исключительно Дональд Туск и МИД", - заключил польский президент.Одновременно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на платформе Х процитировал закон "О дипломатической службе" от 2021 года статья 39 которого гласит "Посла назначает и увольняет президент Польской Республики по представлению министра иностранных дел, одобренному премьер-министром"."Представления внесены", - написал Сикорский.В конце марта МИД Польши сообщил, что глава ведомства Сикорский принял решение о завершении миссии более чем 50 послами и об отзыве более десяти кандидатур, представленных на утверждение на должности послов предыдущим руководством ведомства. Новые власти Польши не хотят мириться с тем, что представлять Польшу за границей продолжают дипломаты, назначенные предыдущим правительством "Права и справедливости" (PiS). Сразу после этого президент Дуда, который является активистом PiS, напомнил, что ему принадлежит право решающей подписи при назначении или отзыве послов. В ответ на это премьер Дональд Туск обвинил президента в отсутствии желания сотрудничества с правительством.В октябре минувшего года в Польше состоялись парламентские выборы, в результате которых партия "Право и справедливость" потеряла власть. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.
https://ria.ru/20240313/poland-1932830611.html
https://ria.ru/20241004/polsha-1976362260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, израиль, дональд туск, анджей дуда, радослав сикорский, право и справедливость, нато, украина
В мире, Польша, США, Израиль, Дональд Туск, Анджей Дуда, Радослав Сикорский, Право и справедливость, НАТО, Украина
Туск раскритиковал Дуду за конфликт из-за послов
Премьер Польши Туск раскритиковал Дуду за конфликт вокруг назначения послов
ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на платформе Х
раскритиковал президента страны Анджея Дуду за конфликт вокруг назначения послов.
Конфликт между МИД и президентом Польши по поводу послов продолжается с марта. Тогда глава МИД Радослав Сикорский
решил, что более 50 послов завершат свою миссию, а более десятка кандидатур, представленных на утверждение предыдущим руководством ведомства, будут отозваны. В ответ на это Дуда отказывается утверждать предложенные ему кандидатуры послов.
"Тот факт, что президент Дуда продолжает блокировать назначение послов в таких странах, как США
, Израиль
, Украина
и при НАТО
, является крайне безответственным", - написал Туск.
Он высказал мнение, что ситуация изменится после президентских выборов, до которых осталось меньше года. "Я просил, объяснял - все как вода в песок. Я знаю, осталось всего 299 дней, но это на 299 больше чем надо", - написал Туск.
В свою очередь Дуда обвинил Туска в том, что во многих странах нет послов Польши. "Премьер Дональд Туск манипулирует. Послы Польши в США и Украине есть, потому что они не были отозваны. Только президент Польши может это сделать, а я никогда не принимал такого решения", - написал Дуда на платформе Х.
"Проблема в том, что Дональд Туск и МИД вынудил их покинуть посольства и помешали им выполнять свои задачи. И это существенная разница", - добавил он.
"За отсутствие послов Польши в США, Украине и ряде других стран ответственность несет исключительно Дональд Туск и МИД", - заключил польский президент.
Одновременно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на платформе Х процитировал закон "О дипломатической службе" от 2021 года статья 39 которого гласит "Посла назначает и увольняет президент Польской Республики по представлению министра иностранных дел, одобренному премьер-министром".
"Представления внесены", - написал Сикорский.
В конце марта МИД Польши сообщил, что глава ведомства Сикорский принял решение о завершении миссии более чем 50 послами и об отзыве более десяти кандидатур, представленных на утверждение на должности послов предыдущим руководством ведомства. Новые власти Польши не хотят мириться с тем, что представлять Польшу за границей продолжают дипломаты, назначенные предыдущим правительством "Права и справедливости
" (PiS). Сразу после этого президент Дуда, который является активистом PiS, напомнил, что ему принадлежит право решающей подписи при назначении или отзыве послов. В ответ на это премьер Дональд Туск обвинил президента в отсутствии желания сотрудничества с правительством.
В октябре минувшего года в Польше состоялись парламентские выборы, в результате которых партия "Право и справедливость" потеряла власть. Вместо Матеуша Моравецкого
премьер-министром стал Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.