https://ria.ru/20241010/polsha-1977317227.html
Польша отказалась помогать России в поиске экс-адвоката Новикова*
Польша отказалась помогать России в поиске экс-адвоката Новикова* - РИА Новости, 10.10.2024
Польша отказалась помогать России в поиске экс-адвоката Новикова*
Польша отказала правоохранительным органам РФ в проведении проверки по национальным учетам в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова* (внесен в перечень... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:10
2024-10-10T05:10
2024-10-10T05:10
москва
россия
польша
илья новиков
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Польша отказала правоохранительным органам РФ в проведении проверки по национальным учетам в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова* (внесен в перечень террористов) в рамках расследования уголовного дела о фейках об армии России, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что по информации по ПТК "Розыск-Магистраль" было установлено, что Новиков* в феврале 2022 года улетел из Москвы в Польшу. "Оставлен без рассмотрения запрос о проведении проверки по национальным учетам Польши в отношении Новикова И.С.*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ", - указано в документах. В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова* к 8,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. В июле Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. Кроме того, в отношении Новикова* возбудили дело о госизмене (статья 275 УК РФ) по подозрению в переходе на сторону противника. По версии следствия, он после начала СВО уехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Помимо госизмены, экс-адвокату вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре". В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, которую затем обменяли на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241009/kazan-1977260149.html
https://ria.ru/20241009/sud-1977228077.html
https://ria.ru/20240725/novikov-1961980370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, польша, илья новиков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Москва, Россия, Польша, Илья Новиков, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Польша отказалась помогать России в поиске экс-адвоката Новикова*
Польша отказала России в проведении проверки в отношении экс-адвоката Новикова
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Польша отказала правоохранительным органам РФ в проведении проверки по национальным учетам в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова* (внесен в перечень террористов) в рамках расследования уголовного дела о фейках об армии России, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что по информации по ПТК "Розыск-Магистраль" было установлено, что Новиков* в феврале 2022 года улетел из Москвы
в Польшу.
"Оставлен без рассмотрения запрос о проведении проверки по национальным учетам Польши в отношении Новикова И.С.*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ", - указано в документах.
В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова* к 8,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии по мотивам политической ненависти.
В июле Росфинмониторинг
внес его в перечень террористов и экстремистов.
Кроме того, в отношении Новикова* возбудили дело о госизмене (статья 275 УК РФ) по подозрению в переходе на сторону противника. По версии следствия, он после начала СВО уехал на Украину
, где вступил в ряды территориальной обороны. Помимо госизмены, экс-адвокату вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").
Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".
В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко
, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, которую затем обменяли на норвежца Фруде Берга
, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова
, которого судили за участие в несогласованных акциях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
* Внесен в список террористов и экстремистов.