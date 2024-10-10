https://ria.ru/20241010/polsha-1977317227.html

Польша отказалась помогать России в поиске экс-адвоката Новикова*

Польша отказалась помогать России в поиске экс-адвоката Новикова* - РИА Новости, 10.10.2024

Польша отказалась помогать России в поиске экс-адвоката Новикова*

Польша отказала правоохранительным органам РФ в проведении проверки по национальным учетам в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова* (внесен в перечень... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T05:10

2024-10-10T05:10

2024-10-10T05:10

москва

россия

польша

илья новиков

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Польша отказала правоохранительным органам РФ в проведении проверки по национальным учетам в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова* (внесен в перечень террористов) в рамках расследования уголовного дела о фейках об армии России, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что по информации по ПТК "Розыск-Магистраль" было установлено, что Новиков* в феврале 2022 года улетел из Москвы в Польшу. "Оставлен без рассмотрения запрос о проведении проверки по национальным учетам Польши в отношении Новикова И.С.*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ", - указано в документах. В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова* к 8,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. В июле Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. Кроме того, в отношении Новикова* возбудили дело о госизмене (статья 275 УК РФ) по подозрению в переходе на сторону противника. По версии следствия, он после начала СВО уехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Помимо госизмены, экс-адвокату вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре". В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, которую затем обменяли на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241009/kazan-1977260149.html

https://ria.ru/20241009/sud-1977228077.html

https://ria.ru/20240725/novikov-1961980370.html

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москва, россия, польша, илья новиков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)