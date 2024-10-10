https://ria.ru/20241010/pokhischenie-1977318758.html

Мартынова написала заявление на главреда "Новой газеты — Европа"*

Мартынова написала заявление на главреда "Новой газеты — Европа"* - РИА Новости, 10.10.2024

Мартынова написала заявление на главреда "Новой газеты — Европа"*

Экс-супруга главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова** Антонина Федорова написала заявление в СК на бывшего мужа о ее похищении, рассказали РИА... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T05:45

2024-10-10T05:45

2024-10-10T09:53

происшествия

россия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экс-супруга главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова** Антонина Федорова написала заявление в СК на бывшего мужа о ее похищении, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Антонина Федорова (Мартынова) написала в СК заявление насчет ее похищения бывшим супругом Кириллом Мартыновым**", — сказал собеседник агентства.Дело жены главреда "Новой газеты — Европа"*По версии СК, в феврале 2007 года Мартынова столкнула двухлетнюю дочь с лестничного пролета, в результате ребенок сломал челюсть и получил травму головы. Женщину обвинили в покушении на убийство. При этом при вынесении вердикта следователи опирались на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что видел, как это произошло. Сейчас этот свидетель в процессе не участвует: он умер. Сама подсудимая тогда вину не признала и назвала произошедшее несчастным случаем.С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, а в конце марта 2024-го Мартынову задержали в Ставропольском крае, где она скрывалась вместе с 19-летней дочерью Алисой Федоровой. В апреле Новгородский облсуд возобновил рассмотрение этого уголовного дела.Дочь Мартыновой дала показания и попросила не лишать ее мать свободы. Кроме того, адвокаты как обвиняемой, так и потерпевшей запрашивали проведение генетической и баллистической экспертиз, но им отказали.В итоге суд 7 мая приговорил Мартынову к девяти годам колонии. При этом прокуратура просила назначить ей десять лет. Подсудимая, почти 16 лет находившаяся в розыске после вердикта присяжных, вину не признала. Дочь Мартыновой, а также адвокат Андрей Лисицкий подали тогда апелляционную жалобу на приговор. В результате 19 сентября апелляционный суд общей юрисдикции заменил женщине реальный срок на условный. Ее освободили из-под стражи в зале суда. *Признана нежелательной организацией в России.**Лицо, признанное иноагентом в России.

https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html

https://ria.ru/20241010/polsha-1977317227.html

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происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)