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Мартынова написала заявление на главреда "Новой газеты — Европа"* - РИА Новости, 10.10.2024
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05:45 10.10.2024 (обновлено: 09:53 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/pokhischenie-1977318758.html
Мартынова написала заявление на главреда "Новой газеты — Европа"*
Мартынова написала заявление на главреда "Новой газеты — Европа"* - РИА Новости, 10.10.2024
Мартынова написала заявление на главреда "Новой газеты — Европа"*
Экс-супруга главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова** Антонина Федорова написала заявление в СК на бывшего мужа о ее похищении, рассказали РИА... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:45
2024-10-10T09:53
происшествия
россия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экс-супруга главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова** Антонина Федорова написала заявление в СК на бывшего мужа о ее похищении, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Антонина Федорова (Мартынова) написала в СК заявление насчет ее похищения бывшим супругом Кириллом Мартыновым**", — сказал собеседник агентства.Дело жены главреда "Новой газеты — Европа"*По версии СК, в феврале 2007 года Мартынова столкнула двухлетнюю дочь с лестничного пролета, в результате ребенок сломал челюсть и получил травму головы. Женщину обвинили в покушении на убийство. При этом при вынесении вердикта следователи опирались на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что видел, как это произошло. Сейчас этот свидетель в процессе не участвует: он умер. Сама подсудимая тогда вину не признала и назвала произошедшее несчастным случаем.С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, а в конце марта 2024-го Мартынову задержали в Ставропольском крае, где она скрывалась вместе с 19-летней дочерью Алисой Федоровой. В апреле Новгородский облсуд возобновил рассмотрение этого уголовного дела.Дочь Мартыновой дала показания и попросила не лишать ее мать свободы. Кроме того, адвокаты как обвиняемой, так и потерпевшей запрашивали проведение генетической и баллистической экспертиз, но им отказали.В итоге суд 7 мая приговорил Мартынову к девяти годам колонии. При этом прокуратура просила назначить ей десять лет. Подсудимая, почти 16 лет находившаяся в розыске после вердикта присяжных, вину не признала. Дочь Мартыновой, а также адвокат Андрей Лисицкий подали тогда апелляционную жалобу на приговор. В результате 19 сентября апелляционный суд общей юрисдикции заменил женщине реальный срок на условный. Ее освободили из-под стражи в зале суда. *Признана нежелательной организацией в России.**Лицо, признанное иноагентом в России.
https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html
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происшествия, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Мартынова написала заявление на главреда "Новой газеты — Европа"*

Бывшая жена Кирилла Мартынова написала на него заявление о похищении

Антонина Мартынова во время оглашения приговора в Новгородском областном суде
Антонина Мартынова во время оглашения приговора в Новгородском областном суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Антонина Мартынова во время оглашения приговора в Новгородском областном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экс-супруга главреда "Новой газеты — Европа"* Кирилла Мартынова** Антонина Федорова написала заявление в СК на бывшего мужа о ее похищении, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Антонина Федорова (Мартынова) написала в СК заявление насчет ее похищения бывшим супругом Кириллом Мартыновым**", — сказал собеседник агентства.
Антонина и Алиса на праздновании дня рождения девочки, 26 июля 2006 года. Фотография, ставшая символом кампании в защиту Антонины - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
"Скрывалась в России 16 лет". Как нашли фигурантку громкого дела нулевых
13 апреля, 08:00

Дело жены главреда "Новой газеты — Европа"*

По версии СК, в феврале 2007 года Мартынова столкнула двухлетнюю дочь с лестничного пролета, в результате ребенок сломал челюсть и получил травму головы. Женщину обвинили в покушении на убийство. При этом при вынесении вердикта следователи опирались на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что видел, как это произошло. Сейчас этот свидетель в процессе не участвует: он умер. Сама подсудимая тогда вину не признала и назвала произошедшее несчастным случаем.
С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, а в конце марта 2024-го Мартынову задержали в Ставропольском крае, где она скрывалась вместе с 19-летней дочерью Алисой Федоровой. В апреле Новгородский облсуд возобновил рассмотрение этого уголовного дела.
Дочь Мартыновой дала показания и попросила не лишать ее мать свободы. Кроме того, адвокаты как обвиняемой, так и потерпевшей запрашивали проведение генетической и баллистической экспертиз, но им отказали.
В итоге суд 7 мая приговорил Мартынову к девяти годам колонии. При этом прокуратура просила назначить ей десять лет. Подсудимая, почти 16 лет находившаяся в розыске после вердикта присяжных, вину не признала. Дочь Мартыновой, а также адвокат Андрей Лисицкий подали тогда апелляционную жалобу на приговор. В результате 19 сентября апелляционный суд общей юрисдикции заменил женщине реальный срок на условный.
Ее освободили из-под стражи в зале суда.
*Признана нежелательной организацией в России.
**Лицо, признанное иноагентом в России.
Адвокат Илья Новиков* - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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05:10
 
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