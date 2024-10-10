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В Хабаровском крае ищут двух пропавших неделю назад рыбаков - РИА Новости, 10.10.2024
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04:58 10.10.2024
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В Хабаровском крае ищут двух пропавших неделю назад рыбаков
В Хабаровском крае ищут двух пропавших неделю назад рыбаков - РИА Новости, 10.10.2024
В Хабаровском крае ищут двух пропавших неделю назад рыбаков
Спасатели обследуют акваторию реки в Комсомольском районе Хабаровского края в поисках двух пропавших неделю назад рыбаков, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T04:58
2024-10-10T04:58
происшествия
комсомольский район
хабаровский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Спасатели обследуют акваторию реки в Комсомольском районе Хабаровского края в поисках двух пропавших неделю назад рыбаков, сообщает краевой главк МЧС. "Комсомольские спасатели МЧС России проводят поиски двух мужчин 51 и 76 лет. Они на катере поехали на рыбалку 3 октября на реку Гячинская и до сих пор их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. На катере за минувшие сутки осмотрено порядка 30 километров береговой линии и акватории реки. Всего обследовано 80 километров местности, уточняет главк МЧС. Поиски продолжаются.
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происшествия, комсомольский район, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Комсомольский район, Хабаровский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае ищут двух пропавших неделю назад рыбаков

В Хабаровском крае спасатели ищут двух пропавших неделю назад рыбаков

© МЧС России/TelegramПоисково-спасательная операция
Поисково-спасательная операция - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© МЧС России/Telegram
Поисково-спасательная операция. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Спасатели обследуют акваторию реки в Комсомольском районе Хабаровского края в поисках двух пропавших неделю назад рыбаков, сообщает краевой главк МЧС.
"Комсомольские спасатели МЧС России проводят поиски двух мужчин 51 и 76 лет. Они на катере поехали на рыбалку 3 октября на реку Гячинская и до сих пор их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
На катере за минувшие сутки осмотрено порядка 30 километров береговой линии и акватории реки. Всего обследовано 80 километров местности, уточняет главк МЧС. Поиски продолжаются.
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ПроисшествияКомсомольский районХабаровский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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