https://ria.ru/20241010/poisk-1977316744.html

В Хабаровском крае ищут двух пропавших неделю назад рыбаков

В Хабаровском крае ищут двух пропавших неделю назад рыбаков - РИА Новости, 10.10.2024

В Хабаровском крае ищут двух пропавших неделю назад рыбаков

Спасатели обследуют акваторию реки в Комсомольском районе Хабаровского края в поисках двух пропавших неделю назад рыбаков, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T04:58

2024-10-10T04:58

2024-10-10T04:58

происшествия

комсомольский район

хабаровский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Спасатели обследуют акваторию реки в Комсомольском районе Хабаровского края в поисках двух пропавших неделю назад рыбаков, сообщает краевой главк МЧС. "Комсомольские спасатели МЧС России проводят поиски двух мужчин 51 и 76 лет. Они на катере поехали на рыбалку 3 октября на реку Гячинская и до сих пор их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. На катере за минувшие сутки осмотрено порядка 30 километров береговой линии и акватории реки. Всего обследовано 80 километров местности, уточняет главк МЧС. Поиски продолжаются.

https://ria.ru/20241004/habarovsk-1976336159.html

комсомольский район

хабаровский край

россия

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происшествия, комсомольский район, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)