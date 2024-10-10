https://ria.ru/20241010/pochta-1977352330.html

Почта России в Тюменской области получила льготы по уплате налогов

Почта России в Тюменской области получила льготы по уплате налогов - РИА Новости, 10.10.2024

Почта России в Тюменской области получила льготы по уплате налогов

Управление Почты России в Тюменской области освободят от уплаты налога на транспорт и имущество до 2028 года, экономленные средства должны пойти на модернизацию РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:27

2024-10-10T11:27

2024-10-10T11:27

тюменская область

тюмень

александр моор

михаил волков

почта россии

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ТЮМЕНЬ, 10 окт – РИА Новости. Управление Почты России в Тюменской области освободят от уплаты налога на транспорт и имущество до 2028 года, экономленные средства должны пойти на модернизацию городских отделений Тюмени, Ялуторовска и строительство четырнадцати почтовых офисов в селах, сообщает информационный центр правительства региона. "Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков. По итогам соглашения региональное управление Почты России освободят от налога на транспорт и имущество. В ближайшие несколько лет Почта модернизирует несколько отделений Тюмени и Ялуторовска, кроме того возведёт 14 почтовых офисов в сельской местности", - следует из сообщения. Отмечается, что налоговые преференции для Почты России в регионе будут действовать с 2024 по 2028 годы, достигнутое соглашение направлено на обеспечение доступности почтовых услуг в регионе. "Одна из наших общих главных задач – это обновление и приведение в нормативное состояние отделений почтовой связи в Тюменской области, особенно в сельской местности и отдаленных населенных пунктах", - цитирует слова губернатора информцентр. Модернизация почтовых отделений проводится в соответствии с поручением президента РФ, согласно которому к 2030 году в стране должно быть обеспечено поэтапное обновление и модернизация отделений в селах и труднодоступных местах, отметили в региональном управлении Почты России. За 2022-2023 годы Почта повысила качество услуг для более чем 80 тысяч жителей Тюменской области, отремонтировав 23 сельских почтовых отделения. Они стали комфортнее, в них установлены специальные клиентские компьютеры для самостоятельного доступа на сайты госуслуг, Социального фонда, Работа.ру и др. Четырнадцать новых офисов Почта возведёт в тюменских селах по технологии быстровозводимых конструкций уже в этом году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, александр моор, михаил волков, почта россии