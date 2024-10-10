https://ria.ru/20241010/pochta-1977352330.html
Почта России в Тюменской области получила льготы по уплате налогов
Почта России в Тюменской области получила льготы по уплате налогов - РИА Новости, 10.10.2024
Почта России в Тюменской области получила льготы по уплате налогов
Управление Почты России в Тюменской области освободят от уплаты налога на транспорт и имущество до 2028 года, экономленные средства должны пойти на модернизацию РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:27
2024-10-10T11:27
2024-10-10T11:27
тюменская область
тюмень
александр моор
михаил волков
почта россии
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ТЮМЕНЬ, 10 окт – РИА Новости. Управление Почты России в Тюменской области освободят от уплаты налога на транспорт и имущество до 2028 года, экономленные средства должны пойти на модернизацию городских отделений Тюмени, Ялуторовска и строительство четырнадцати почтовых офисов в селах, сообщает информационный центр правительства региона. "Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков. По итогам соглашения региональное управление Почты России освободят от налога на транспорт и имущество. В ближайшие несколько лет Почта модернизирует несколько отделений Тюмени и Ялуторовска, кроме того возведёт 14 почтовых офисов в сельской местности", - следует из сообщения. Отмечается, что налоговые преференции для Почты России в регионе будут действовать с 2024 по 2028 годы, достигнутое соглашение направлено на обеспечение доступности почтовых услуг в регионе. "Одна из наших общих главных задач – это обновление и приведение в нормативное состояние отделений почтовой связи в Тюменской области, особенно в сельской местности и отдаленных населенных пунктах", - цитирует слова губернатора информцентр. Модернизация почтовых отделений проводится в соответствии с поручением президента РФ, согласно которому к 2030 году в стране должно быть обеспечено поэтапное обновление и модернизация отделений в селах и труднодоступных местах, отметили в региональном управлении Почты России. За 2022-2023 годы Почта повысила качество услуг для более чем 80 тысяч жителей Тюменской области, отремонтировав 23 сельских почтовых отделения. Они стали комфортнее, в них установлены специальные клиентские компьютеры для самостоятельного доступа на сайты госуслуг, Социального фонда, Работа.ру и др. Четырнадцать новых офисов Почта возведёт в тюменских селах по технологии быстровозводимых конструкций уже в этом году.
https://ria.ru/20241003/konkurs-1976259442.html
https://ria.ru/20240930/shkoly-1975609843.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюмень, александр моор, михаил волков, почта россии
Тюменская область, Тюмень, Александр Моор, Михаил Волков, Почта России
ТЮМЕНЬ, 10 окт – РИА Новости. Управление Почты России в Тюменской области освободят от уплаты налога на транспорт и имущество до 2028 года, экономленные средства должны пойти на модернизацию городских отделений Тюмени, Ялуторовска и строительство четырнадцати почтовых офисов в селах, сообщает информационный центр правительства региона.
"Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Тюменской области Александр Моор
и генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков
. По итогам соглашения региональное управление Почты России освободят от налога на транспорт и имущество. В ближайшие несколько лет Почта модернизирует несколько отделений Тюмени и Ялуторовска, кроме того возведёт 14 почтовых офисов в сельской местности", - следует из сообщения.
Отмечается, что налоговые преференции для Почты России
в регионе будут действовать с 2024 по 2028 годы, достигнутое соглашение направлено на обеспечение доступности почтовых услуг в регионе.
"Одна из наших общих главных задач – это обновление и приведение в нормативное состояние отделений почтовой связи в Тюменской области, особенно в сельской местности и отдаленных населенных пунктах", - цитирует слова губернатора информцентр.
Модернизация почтовых отделений проводится в соответствии с поручением президента РФ, согласно которому к 2030 году в стране должно быть обеспечено поэтапное обновление и модернизация отделений в селах и труднодоступных местах, отметили в региональном управлении Почты России.
За 2022-2023 годы Почта повысила качество услуг для более чем 80 тысяч жителей Тюменской области, отремонтировав 23 сельских почтовых отделения. Они стали комфортнее, в них установлены специальные клиентские компьютеры для самостоятельного доступа на сайты госуслуг, Социального фонда, Работа.ру
и др. Четырнадцать новых офисов Почта возведёт в тюменских селах по технологии быстровозводимых конструкций уже в этом году.