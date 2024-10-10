https://ria.ru/20241010/plennye-1977326660.html

МИД объяснил отсутствие реакции Запада на данные об истязании ВСУ пленных

МИД объяснил отсутствие реакции Запада на данные об истязании ВСУ пленных - РИА Новости, 10.10.2024

МИД объяснил отсутствие реакции Запада на данные об истязании ВСУ пленных

Отсутствие существенной реакции Запада на информацию о массовом истязании российских военнопленных на Украине продиктовано политическими причинами, предположил... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:33

2024-10-10T08:33

2024-10-10T08:33

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Отсутствие существенной реакции Запада на информацию о массовом истязании российских военнопленных на Украине продиктовано политическими причинами, предположил в разговоре с РИА Новости директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. По его словам, Россия все еще не наблюдает существенной реакции с Запада на данные о том, что российские военнопленные на Украине массово подвергаются пыткам. Как отметил дипломат, в опубликованном ранее докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) упоминается истязание пленных военнослужащих из России. Однако такие "проблески сознания и совести" теряются на фоне не соответствующих действительности обвинений против российской стороны. Доклад несбалансирован, и говорить об объективном отношении международных организаций или западных стран к России не приходится, подчеркнул собеседник. "Думаю, что проблема носит именно политический характер, и весь вопрос в том, какой политический сигнал кто получит в какой момент. Но игнорировать правду становится все сложнее и сложнее", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности прозрения на Западе относительно истязания российских военнопленных. Ранее УВКПЧ опубликовало периодический доклад о ситуации на Украине, охвативший период с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем говорится, что более половины из 205 опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам. По данным УВКПЧ, основные методы пыток и жестокого обращения включали жестокие избиения, в том числе целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием, а также поражение электрическим током.

https://ria.ru/20241009/turtsija-1977270073.html

https://ria.ru/20241004/oon-1976391022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, григорий лукьянцев, оон