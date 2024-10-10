https://ria.ru/20241010/petrov-1977310469.html
В США предъявили обвинения якобы сообщникам экстрадированного Петрова
В США предъявили обвинения якобы сообщникам экстрадированного Петрова - РИА Новости, 10.10.2024
В США предъявили обвинения якобы сообщникам экстрадированного Петрова
США заочно предъявили обвинения якобы двум сообщникам Артура Петрова, которого ранее экстрадировали в США по обвинению в нарушении экспортных ограничений,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T01:12
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США заочно предъявили обвинения якобы двум сообщникам Артура Петрова, которого ранее экстрадировали в США по обвинению в нарушении экспортных ограничений, заявила прокуратура южного округа Нью-Йорка. "Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов теперь обвиняются, как и ранее обвиненный Артур Петров, в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от американских дистрибьюторов российской компании, которая поставляет продукцию для российских военных", - говорится в заявлении. Петрову и Солдатенковой по 11 пунктам обвинения грозит до 160 лет в тюрьме в совокупности, Альметову грозит до 100 лет в тюрьме по 7 пунктам, следует из сообщения прокуратуры. О местонахождении Солдатенковой и Альметова властям США неизвестно. Ранее американский минюст сообщил об экстрадиции в США Петрова, гражданина РФ и ФРГ, по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК. Он был арестован на Кипре 26 августа 2023 года. Генконсул в Нью-Йорке Александр Захаров ранее сообщал РИА Новости, что дипломаты РФ посетили экстрадированного в США гражданина РФ Артура Петрова, он также назвал обвинения "политически мотивированными". Дипломат отметил, что Петрову назначен государственный защитник.
https://ria.ru/20230901/arest-1893602424.html
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в мире, россия, сша
В США предъявили обвинения якобы сообщникам экстрадированного Петрова
Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинение двум якобы сообщникам Артура Петрова
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США заочно предъявили обвинения якобы двум сообщникам Артура Петрова, которого ранее экстрадировали в США по обвинению в нарушении экспортных ограничений, заявила прокуратура южного округа Нью-Йорка.
"Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов теперь обвиняются, как и ранее обвиненный Артур Петров, в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от американских дистрибьюторов российской компании, которая поставляет продукцию для российских военных", - говорится в заявлении.
Петрову и Солдатенковой по 11 пунктам обвинения грозит до 160 лет в тюрьме в совокупности, Альметову грозит до 100 лет в тюрьме по 7 пунктам, следует из сообщения прокуратуры. О местонахождении Солдатенковой и Альметова властям США неизвестно.
Ранее американский минюст сообщил об экстрадиции в США Петрова, гражданина РФ и ФРГ, по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК. Он был арестован на Кипре 26 августа 2023 года.
Генконсул в Нью-Йорке Александр Захаров
ранее сообщал РИА Новости, что дипломаты РФ
посетили экстрадированного в США
гражданина РФ Артура Петрова, он также назвал обвинения "политически мотивированными". Дипломат отметил, что Петрову назначен государственный защитник.