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Песков прокомментировал расширение боевых действий на ливанский фронт - РИА Новости, 10.10.2024
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12:50 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/peskov-1977371916.html
Песков прокомментировал расширение боевых действий на ливанский фронт
Песков прокомментировал расширение боевых действий на ливанский фронт - РИА Новости, 10.10.2024
Песков прокомментировал расширение боевых действий на ливанский фронт
Расширение боевых действий на Ближнем Востоке на ливанский фронт вызывает сожаление Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:50
2024-10-10T12:50
в мире
ближний восток
израиль
москва
дмитрий песков
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Расширение боевых действий на Ближнем Востоке на ливанский фронт вызывает сожаление Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К нашему сожалению, география боевых действий ( на Ближнем Востоке - ред.) и так расширяется. Мы видим, что сейчас добавился еще ливанский фронт", - сказал Песков журналистам Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241010/peskov-1977365696.html
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в мире, ближний восток, израиль, москва, дмитрий песков, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ближний Восток, Израиль, Москва, Дмитрий Песков, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Песков прокомментировал расширение боевых действий на ливанский фронт

Песков: расширение боевых действий на ливанский фронт вызывает сожаление Москвы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Расширение боевых действий на Ближнем Востоке на ливанский фронт вызывает сожаление Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К нашему сожалению, география боевых действий ( на Ближнем Востоке - ред.) и так расширяется. Мы видим, что сейчас добавился еще ливанский фронт", - сказал Песков журналистам
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Песков рассказал о последствиях обострения ситуации на Ближнем Востоке
Вчера, 12:24
 
В миреБлижний ВостокИзраильМоскваДмитрий ПесковХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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