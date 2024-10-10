https://ria.ru/20241010/peskov-1977371916.html

Песков прокомментировал расширение боевых действий на ливанский фронт

Песков прокомментировал расширение боевых действий на ливанский фронт - РИА Новости, 10.10.2024

Песков прокомментировал расширение боевых действий на ливанский фронт

Расширение боевых действий на Ближнем Востоке на ливанский фронт вызывает сожаление Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:50

2024-10-10T12:50

2024-10-10T12:50

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Расширение боевых действий на Ближнем Востоке на ливанский фронт вызывает сожаление Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К нашему сожалению, география боевых действий ( на Ближнем Востоке - ред.) и так расширяется. Мы видим, что сейчас добавился еще ливанский фронт", - сказал Песков журналистам Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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в мире, ближний восток, израиль, москва, дмитрий песков, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024