https://ria.ru/20241010/peskov-1977371462.html

Песков прокомментировал сообщения о планах Израиля нанести удары по Сирии

Песков прокомментировал сообщения о планах Израиля нанести удары по Сирии - РИА Новости, 10.10.2024

Песков прокомментировал сообщения о планах Израиля нанести удары по Сирии

Эвентуальные рассуждения о расширении географии боевых действий на Ближнем Востоке неуместны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:47

2024-10-10T12:47

2024-10-10T12:47

ближний восток

россия

израиль

дмитрий песков

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Эвентуальные рассуждения о расширении географии боевых действий на Ближнем Востоке неуместны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о сообщениях, что Израиль планирует удары по Сирийской Арабской Республике. "Вряд ли здесь уместны эвентуальные рассуждения", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241010/peskov-1977367520.html

ближний восток

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ближний восток, россия, израиль, дмитрий песков, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024