https://ria.ru/20241010/peskov-1977371462.html
Песков прокомментировал сообщения о планах Израиля нанести удары по Сирии
Песков прокомментировал сообщения о планах Израиля нанести удары по Сирии - РИА Новости, 10.10.2024
Песков прокомментировал сообщения о планах Израиля нанести удары по Сирии
Эвентуальные рассуждения о расширении географии боевых действий на Ближнем Востоке неуместны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:47
2024-10-10T12:47
2024-10-10T12:47
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дмитрий песков
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Эвентуальные рассуждения о расширении географии боевых действий на Ближнем Востоке неуместны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о сообщениях, что Израиль планирует удары по Сирийской Арабской Республике. "Вряд ли здесь уместны эвентуальные рассуждения", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241010/peskov-1977367520.html
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ближний восток, россия, израиль, дмитрий песков, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Ближний Восток, Россия, Израиль, Дмитрий Песков, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Песков прокомментировал сообщения о планах Израиля нанести удары по Сирии
Песков: рассуждения о расширении географии боев на Ближнем Востоке неуместны