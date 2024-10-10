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Песков прокомментировал сообщения о планах Израиля нанести удары по Сирии - РИА Новости, 10.10.2024
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12:47 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/peskov-1977371462.html
Песков прокомментировал сообщения о планах Израиля нанести удары по Сирии
Песков прокомментировал сообщения о планах Израиля нанести удары по Сирии - РИА Новости, 10.10.2024
Песков прокомментировал сообщения о планах Израиля нанести удары по Сирии
Эвентуальные рассуждения о расширении географии боевых действий на Ближнем Востоке неуместны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:47
2024-10-10T12:47
ближний восток
россия
израиль
дмитрий песков
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Эвентуальные рассуждения о расширении географии боевых действий на Ближнем Востоке неуместны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о сообщениях, что Израиль планирует удары по Сирийской Арабской Республике. "Вряд ли здесь уместны эвентуальные рассуждения", - сказал Песков журналистам.
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ближний восток, россия, израиль, дмитрий песков, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Ближний Восток, Россия, Израиль, Дмитрий Песков, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Песков прокомментировал сообщения о планах Израиля нанести удары по Сирии

Песков: рассуждения о расширении географии боев на Ближнем Востоке неуместны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Эвентуальные рассуждения о расширении географии боевых действий на Ближнем Востоке неуместны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о сообщениях, что Израиль планирует удары по Сирийской Арабской Республике.
"Вряд ли здесь уместны эвентуальные рассуждения", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Песков рассказал, как оскорбления США в адрес России скажутся на отношениях
Вчера, 12:32
 
Ближний ВостокРоссияИзраильДмитрий ПесковОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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