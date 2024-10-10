Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал отмену визита Байдена в Германию из-за урагана - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/peskov-1977368826.html
Песков прокомментировал отмену визита Байдена в Германию из-за урагана
Песков прокомментировал отмену визита Байдена в Германию из-за урагана - РИА Новости, 10.10.2024
Песков прокомментировал отмену визита Байдена в Германию из-за урагана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ураган "Милтон" в США не является заботой России. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:39
2024-10-10T12:39
в мире
сша
россия
германия
дмитрий песков
джо байден
ураган "милтон" в сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_1d9a993f6f46190e8df2def22ed03322.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ураган "Милтон" в США не является заботой России. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. "Наверное, непогода на другом континенте – это не наша забота", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов об урагане в США. Также он прокомментировал отмену визита Байдена в Германию из-за погодных условий. "Это не наше дело оценивать отменное мероприятие", - заявил Песков. Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон".
https://ria.ru/20241010/peskov-1977368681.html
сша
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ab6cd86c08a9c4568fe11b09dd40c3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, германия, дмитрий песков, джо байден, ураган "милтон" в сша
В мире, США, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Джо Байден, Ураган "Милтон" в США
Песков прокомментировал отмену визита Байдена в Германию из-за урагана

Песков об отмене визита Байдена в Германию из-за урагана: не наша забота

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ураган "Милтон" в США не является заботой России.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
"Наверное, непогода на другом континенте – это не наша забота", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов об урагане в США.
Также он прокомментировал отмену визита Байдена в Германию из-за погодных условий.
"Это не наше дело оценивать отменное мероприятие", - заявил Песков.
Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Песков рассказал, зачем на выборах в США оскорбляют Россию
Вчера, 12:37
 
В миреСШАРоссияГерманияДмитрий ПесковДжо БайденУраган "Милтон" в США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала