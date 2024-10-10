https://ria.ru/20241010/peskov-1977368826.html
Песков прокомментировал отмену визита Байдена в Германию из-за урагана
Песков прокомментировал отмену визита Байдена в Германию из-за урагана - РИА Новости, 10.10.2024
Песков прокомментировал отмену визита Байдена в Германию из-за урагана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ураган "Милтон" в США не является заботой России. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:39
2024-10-10T12:39
2024-10-10T12:39
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ураган "Милтон" в США не является заботой России. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. "Наверное, непогода на другом континенте – это не наша забота", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов об урагане в США. Также он прокомментировал отмену визита Байдена в Германию из-за погодных условий. "Это не наше дело оценивать отменное мероприятие", - заявил Песков. Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон".
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В мире, США, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Джо Байден, Ураган "Милтон" в США
Песков прокомментировал отмену визита Байдена в Германию из-за урагана
Песков об отмене визита Байдена в Германию из-за урагана: не наша забота