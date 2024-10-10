https://ria.ru/20241010/peskov-1977368681.html
Песков рассказал, зачем на выборах в США оскорбляют Россию
Песков рассказал, зачем на выборах в США оскорбляют Россию - РИА Новости, 10.10.2024
Песков рассказал, зачем на выборах в США оскорбляют Россию
Оскорбительная риторика в адрес России стала неотъемлемой частью избирательных кампаний в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:37
2024-10-10T12:37
2024-10-10T12:37
политика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оскорбительная риторика в адрес России стала неотъемлемой частью избирательных кампаний в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, наверное, за последние несколько электоральных циклов это уже стало неотъемлемой частью американской избирательной кампании. Принцип "чем хуже в отношении России, тем лучше для внутриполитической выгоды" активно применяется, применяется практически всеми", - сказал Песков журналистам, говоря об упоминании России в ходе предвыборной гонки в США.
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политика, россия, сша, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков
Песков рассказал, зачем на выборах в США оскорбляют Россию
Песков: оскорбления в адрес РФ стали частью избирательных кампаний в США