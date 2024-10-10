https://ria.ru/20241010/peskov-1977368681.html

Песков рассказал, зачем на выборах в США оскорбляют Россию

Песков рассказал, зачем на выборах в США оскорбляют Россию - РИА Новости, 10.10.2024

Песков рассказал, зачем на выборах в США оскорбляют Россию

Оскорбительная риторика в адрес России стала неотъемлемой частью избирательных кампаний в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:37

2024-10-10T12:37

2024-10-10T12:37

политика

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оскорбительная риторика в адрес России стала неотъемлемой частью избирательных кампаний в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, наверное, за последние несколько электоральных циклов это уже стало неотъемлемой частью американской избирательной кампании. Принцип "чем хуже в отношении России, тем лучше для внутриполитической выгоды" активно применяется, применяется практически всеми", - сказал Песков журналистам, говоря об упоминании России в ходе предвыборной гонки в США.

https://ria.ru/20241010/peskov-1977367520.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, дмитрий песков