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Песков рассказал, зачем на выборах в США оскорбляют Россию - РИА Новости, 10.10.2024
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12:37 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/peskov-1977368681.html
Песков рассказал, зачем на выборах в США оскорбляют Россию
Песков рассказал, зачем на выборах в США оскорбляют Россию - РИА Новости, 10.10.2024
Песков рассказал, зачем на выборах в США оскорбляют Россию
Оскорбительная риторика в адрес России стала неотъемлемой частью избирательных кампаний в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:37
2024-10-10T12:37
политика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оскорбительная риторика в адрес России стала неотъемлемой частью избирательных кампаний в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, наверное, за последние несколько электоральных циклов это уже стало неотъемлемой частью американской избирательной кампании. Принцип "чем хуже в отношении России, тем лучше для внутриполитической выгоды" активно применяется, применяется практически всеми", - сказал Песков журналистам, говоря об упоминании России в ходе предвыборной гонки в США.
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политика, россия, сша, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков
Песков рассказал, зачем на выборах в США оскорбляют Россию

Песков: оскорбления в адрес РФ стали частью избирательных кампаний в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оскорбительная риторика в адрес России стала неотъемлемой частью избирательных кампаний в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом, наверное, за последние несколько электоральных циклов это уже стало неотъемлемой частью американской избирательной кампании. Принцип "чем хуже в отношении России, тем лучше для внутриполитической выгоды" активно применяется, применяется практически всеми", - сказал Песков журналистам, говоря об упоминании России в ходе предвыборной гонки в США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Песков рассказал, как оскорбления США в адрес России скажутся на отношениях
Вчера, 12:32
 
ПолитикаРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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