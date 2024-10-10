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Песков рассказал, как оскорбления США в адрес России скажутся на отношениях - РИА Новости, 10.10.2024
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12:32 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/peskov-1977367520.html
Песков рассказал, как оскорбления США в адрес России скажутся на отношениях
Песков рассказал, как оскорбления США в адрес России скажутся на отношениях - РИА Новости, 10.10.2024
Песков рассказал, как оскорбления США в адрес России скажутся на отношениях
Оскорбительная риторика в США в адрес России вряд ли навредит отношениям Москвы и Вашингтона, их нельзя опустить на более низкий уровень, считает... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:32
2024-10-10T12:32
политика
россия
сша
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оскорбительная риторика в США в адрес России вряд ли навредит отношениям Москвы и Вашингтона, их нельзя опустить на более низкий уровень, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом вряд ли это может навредить нашим двусторонним отношениям, потому что трудно придумать, что может сейчас их опустить на уровень ниже, чем тот, который сейчас наблюдается", - заявил Песков журналистам, комментируя оскорбительные высказывания о России в ходе избирательной гонки в США.
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политика, россия, сша, москва, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков
Песков рассказал, как оскорбления США в адрес России скажутся на отношениях

Песков: оскорбительная риторика в США вряд ли навредит отношениям России и США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оскорбительная риторика в США в адрес России вряд ли навредит отношениям Москвы и Вашингтона, их нельзя опустить на более низкий уровень, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом вряд ли это может навредить нашим двусторонним отношениям, потому что трудно придумать, что может сейчас их опустить на уровень ниже, чем тот, который сейчас наблюдается", - заявил Песков журналистам, комментируя оскорбительные высказывания о России в ходе избирательной гонки в США.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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