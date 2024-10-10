https://ria.ru/20241010/peskov-1977367520.html

Песков рассказал, как оскорбления США в адрес России скажутся на отношениях

Песков рассказал, как оскорбления США в адрес России скажутся на отношениях - РИА Новости, 10.10.2024

Песков рассказал, как оскорбления США в адрес России скажутся на отношениях

Оскорбительная риторика в США в адрес России вряд ли навредит отношениям Москвы и Вашингтона, их нельзя опустить на более низкий уровень, считает... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:32

2024-10-10T12:32

2024-10-10T12:32

политика

россия

сша

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оскорбительная риторика в США в адрес России вряд ли навредит отношениям Москвы и Вашингтона, их нельзя опустить на более низкий уровень, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом вряд ли это может навредить нашим двусторонним отношениям, потому что трудно придумать, что может сейчас их опустить на уровень ниже, чем тот, который сейчас наблюдается", - заявил Песков журналистам, комментируя оскорбительные высказывания о России в ходе избирательной гонки в США.

https://ria.ru/20241010/peskov-1977365696.html

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политика, россия, сша, москва, дмитрий песков