https://ria.ru/20241010/peskov-1977365696.html

Песков рассказал о последствиях обострения ситуации на Ближнем Востоке

Песков рассказал о последствиях обострения ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2024

Песков рассказал о последствиях обострения ситуации на Ближнем Востоке

Расширение географии боевых действий на Ближнем Востоке будет иметь катастрофические последствия для региона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:24

2024-10-10T12:24

2024-10-10T12:24

ближний восток

дмитрий песков

россия

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Расширение географии боевых действий на Ближнем Востоке будет иметь катастрофические последствия для региона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К нашему сожалению, география боевых действий и так расширяется… Это все, конечно же, ведет к разрушениям гражданской инфраструктуры. Десятки и сотни тысяч людей лишаются своего жилища, средств к существованию, работы и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, даже не хочется говорить о дальнейшем расширении географии, последствия у этого всего катастрофические для региона", - сказал Песков журналистам.

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Варвара Скокшина

ближний восток, дмитрий песков, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире