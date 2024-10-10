https://ria.ru/20241010/peskov-1977365696.html
Песков рассказал о последствиях обострения ситуации на Ближнем Востоке
Песков рассказал о последствиях обострения ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2024
Песков рассказал о последствиях обострения ситуации на Ближнем Востоке
Расширение географии боевых действий на Ближнем Востоке будет иметь катастрофические последствия для региона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:24
2024-10-10T12:24
2024-10-10T12:24
ближний восток
дмитрий песков
россия
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Расширение географии боевых действий на Ближнем Востоке будет иметь катастрофические последствия для региона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К нашему сожалению, география боевых действий и так расширяется… Это все, конечно же, ведет к разрушениям гражданской инфраструктуры. Десятки и сотни тысяч людей лишаются своего жилища, средств к существованию, работы и так далее, и тому подобное. Поэтому, конечно, даже не хочется говорить о дальнейшем расширении географии, последствия у этого всего катастрофические для региона", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241010/izrail-1977356347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, дмитрий песков, россия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Ближний Восток, Дмитрий Песков, Россия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Песков рассказал о последствиях обострения ситуации на Ближнем Востоке
Песков: расширения боевых действий на Ближнем Востоке приведет к катастрофе