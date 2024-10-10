https://ria.ru/20241010/peskov-1977365189.html
Оскорбления США в адрес России вызывают сожаление, заявил Песков
Оскорбления США в адрес России вызывают сожаление, заявил Песков - РИА Новости, 10.10.2024
Оскорбления США в адрес России вызывают сожаление, заявил Песков
Оскорбления в адрес России в ходе избирательных кампаний в США вызывают сожаление, вряд ли свидетельствует о высоком уровне политической культуры, заявил... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:21
2024-10-10T12:21
2024-10-10T12:24
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Оскорбления в адрес России в ходе избирательных кампаний в США вызывают сожаление, вряд ли свидетельствует о высоком уровне политической культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Можно только выразить сожаление. Вряд ли это свидетельствует о высоком уровне политической культуры. Тем не менее, это реальность, которую мы наблюдаем", - заявил Песков, комментируя упоминания России в ходе предвыборной гонки в США.
https://ria.ru/20241010/rossija-1977362897.html
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россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
Оскорбления США в адрес России вызывают сожаление, заявил Песков
Песков: оскорбления в адрес России на выборах в США вызывают сожаление