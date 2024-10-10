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Песков опроверг сообщения о том, что КНДР якобы отправляет военных на СВО - РИА Новости, 10.10.2024
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12:11 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/peskov-1977362139.html
Песков опроверг сообщения о том, что КНДР якобы отправляет военных на СВО
Песков опроверг сообщения о том, что КНДР якобы отправляет военных на СВО - РИА Новости, 10.10.2024
Песков опроверг сообщения о том, что КНДР якобы отправляет военных на СВО
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал очередной информационной уткой сообщения о том, что Северная Корея отправляет своих военных на... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:11
2024-10-10T12:11
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал очередной информационной уткой сообщения о том, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию. "Это похоже на очередную информационную утку", - сказал Песков, отвечая журналистам на вопрос, действительно ли Северная Корея отправляет своих военных на СВО.
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дмитрий песков
Дмитрий Песков
Песков опроверг сообщения о том, что КНДР якобы отправляет военных на СВО

Песков назвал сообщения об отправке военных КНДР на СВО информационной уткой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал очередной информационной уткой сообщения о том, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию.
"Это похоже на очередную информационную утку", - сказал Песков, отвечая журналистам на вопрос, действительно ли Северная Корея отправляет своих военных на СВО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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