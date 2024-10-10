https://ria.ru/20241010/peskov-1977362139.html

Песков опроверг сообщения о том, что КНДР якобы отправляет военных на СВО

Песков опроверг сообщения о том, что КНДР якобы отправляет военных на СВО - РИА Новости, 10.10.2024

Песков опроверг сообщения о том, что КНДР якобы отправляет военных на СВО

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал очередной информационной уткой сообщения о том, что Северная Корея отправляет своих военных на... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:11

2024-10-10T12:11

2024-10-10T12:11

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_77cf04af176b058a5f36bb3341e5db8f.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал очередной информационной уткой сообщения о том, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию. "Это похоже на очередную информационную утку", - сказал Песков, отвечая журналистам на вопрос, действительно ли Северная Корея отправляет своих военных на СВО.

https://ria.ru/20241009/peskov-1977201819.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков