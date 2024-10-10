https://ria.ru/20241010/patrushev-1977387392.html
Патрушев провел первое заседание совета по стратегическому развитию ВМФ
Патрушев провел первое заседание совета по стратегическому развитию ВМФ - РИА Новости, 10.10.2024
Патрушев провел первое заседание совета по стратегическому развитию ВМФ
Первое заседание Совета по стратегическому развитию ВМФ РФ прошло в Москве, его провел помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:02
2024-10-10T14:02
2024-10-10T14:02
безопасность
россия
москва
балтийское море
николай патрушев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Первое заседание Совета по стратегическому развитию ВМФ РФ прошло в Москве, его провел помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Подробно рассмотрены стратегические требования к Военно-морскому флоту, задачи и приоритеты в области его строительства и развития, меры, направленные на повышение эффективности реализации государственной политики в области военно-морской деятельности", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева. Отдельное внимание уделено мероприятиям, способствующим решению стратегических задач, "поддержанию военно-морского потенциала на уровне, гарантирующем сдерживание агрессии" против России с океанских и морских направлений, отмечается в релизе. "Члены совета обсудили военно-политическую ситуацию на Черном и Балтийском морях, тенденции развития современной геополитической обстановки в мире, задачи по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана", - добавили в аппарате.
https://ria.ru/20241002/patrushev-1975974315.html
https://ria.ru/20240925/atr-1974551342.html
россия
москва
балтийское море
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, москва, балтийское море, николай патрушев
Безопасность, Россия, Москва, Балтийское море, Николай Патрушев
Патрушев провел первое заседание совета по стратегическому развитию ВМФ
Патрушев провел первое заседание совета по стратегическому развитию ВМФ в Москве
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Первое заседание Совета по стратегическому развитию ВМФ РФ прошло в Москве, его провел помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Подробно рассмотрены стратегические требования к Военно-морскому флоту, задачи и приоритеты в области его строительства и развития, меры, направленные на повышение эффективности реализации государственной политики в области военно-морской деятельности", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева.
Отдельное внимание уделено мероприятиям, способствующим решению стратегических задач, "поддержанию военно-морского потенциала на уровне, гарантирующем сдерживание агрессии" против России с океанских и морских направлений, отмечается в релизе.
"Члены совета обсудили военно-политическую ситуацию на Черном и Балтийском морях
, тенденции развития современной геополитической обстановки в мире, задачи по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана", - добавили в аппарате.