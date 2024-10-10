https://ria.ru/20241010/parhomenko-1977342982.html

ФНС приняла решение о ликвидации фирмы рэпера Сереги

ФНС приняла решение о ликвидации фирмы рэпера Сереги - РИА Новости, 10.10.2024

ФНС приняла решение о ликвидации фирмы рэпера Сереги

ООО "ЛБВМС", которая принадлежит Сергею Пархоменко, выступающему под творческим псевдонимом "Серёга", будет исключена из ЕГРЮЛ, такое решение приняла МИФНС №46... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:24

2024-10-10T10:24

2024-10-10T10:24

москва

сергей пархоменко

экономика

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ООО "ЛБВМС", которая принадлежит Сергею Пархоменко, выступающему под творческим псевдонимом "Серёга", будет исключена из ЕГРЮЛ, такое решение приняла МИФНС №46 по городу Москве, говорится в данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус". "Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)", - сообщается в системе. Там уточняется, что решение было принято 7 октября этого года. Компания, помимо Пархоменко, который владеет ею на 51%, или 5,1 тысячи рублей, на остальные 49%, или 4,9 тысячи рублей, принадлежит еще Валерию Стрельникову. У ООО "Лига Белых Воротничков Мск Сити" числится 11 видов деятельности, в том числе "аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав", "производство пищевой продукции для питания спортсменов", "торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием", "деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений" и другие.

https://ria.ru/20240819/fns-1967051921.html

https://ria.ru/20241009/kompaniya-1977141782.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей пархоменко, экономика