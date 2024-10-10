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ФНС приняла решение о ликвидации фирмы рэпера Сереги - РИА Новости, 10.10.2024
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10:24 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/parhomenko-1977342982.html
ФНС приняла решение о ликвидации фирмы рэпера Сереги
ФНС приняла решение о ликвидации фирмы рэпера Сереги - РИА Новости, 10.10.2024
ФНС приняла решение о ликвидации фирмы рэпера Сереги
ООО "ЛБВМС", которая принадлежит Сергею Пархоменко, выступающему под творческим псевдонимом "Серёга", будет исключена из ЕГРЮЛ, такое решение приняла МИФНС №46... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:24
2024-10-10T10:24
москва
сергей пархоменко
экономика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ООО "ЛБВМС", которая принадлежит Сергею Пархоменко, выступающему под творческим псевдонимом "Серёга", будет исключена из ЕГРЮЛ, такое решение приняла МИФНС №46 по городу Москве, говорится в данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус". "Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)", - сообщается в системе. Там уточняется, что решение было принято 7 октября этого года. Компания, помимо Пархоменко, который владеет ею на 51%, или 5,1 тысячи рублей, на остальные 49%, или 4,9 тысячи рублей, принадлежит еще Валерию Стрельникову. У ООО "Лига Белых Воротничков Мск Сити" числится 11 видов деятельности, в том числе "аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав", "производство пищевой продукции для питания спортсменов", "торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием", "деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений" и другие.
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москва, сергей пархоменко, экономика
Москва, Сергей Пархоменко, Экономика
ФНС приняла решение о ликвидации фирмы рэпера Сереги

МИФНС No46 исключила из ЕГРЮЛ компанию Сергея Пархоменко

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Федеральной налоговой службы
Логотип Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ООО "ЛБВМС", которая принадлежит Сергею Пархоменко, выступающему под творческим псевдонимом "Серёга", будет исключена из ЕГРЮЛ, такое решение приняла МИФНС №46 по городу Москве, говорится в данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус".
"Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)", - сообщается в системе.
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Там уточняется, что решение было принято 7 октября этого года.
Компания, помимо Пархоменко, который владеет ею на 51%, или 5,1 тысячи рублей, на остальные 49%, или 4,9 тысячи рублей, принадлежит еще Валерию Стрельникову.
У ООО "Лига Белых Воротничков Мск Сити" числится 11 видов деятельности, в том числе "аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав", "производство пищевой продукции для питания спортсменов", "торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием", "деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений" и другие.
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