https://ria.ru/20241010/ozkho-1977441896.html

В стенах ОЗХО устроили "крестовый поход" против России, заявил постпред

В стенах ОЗХО устроили "крестовый поход" против России, заявил постпред - РИА Новости, 10.10.2024

В стенах ОЗХО устроили "крестовый поход" против России, заявил постпред

В стенах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) устроен "крестовый поход" против России, западные страны пытаются расправиться с ней и другими... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:07

2024-10-10T17:07

2024-10-10T17:16

россия

организация по запрещению химического оружия

владимир тарабрин

нидерланды

гаага

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg

ГААГА, 10 окт - РИА Новости. В стенах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) устроен "крестовый поход" против России, западные страны пытаются расправиться с ней и другими государствами, готовыми отстаивать свои интересы, путем провокаций и дезинформации, заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.В Гааге с 8 по 11 октября проходит 107-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)."Становится абсолютно ясно, почему в стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России, а также, почему страны "коллективного Запада" закрывают глаза на преступления киевского режима", - заявил Тарабрин, выступая на сессии исполсовета.По его словам, западные страны фактически культивируют у Киева чувство безнаказанности за нарушение положений Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО)."Привычным для себя способом, путем осуществления провокаций и дезинформации они в стенах ОЗХО пытаются расправиться не только с Россией, но и другими государствами, готовыми отстаивать свои национальные интересы и верховенство международного права", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20241009/ozho-1977250654.html

https://ria.ru/20241007/kiev-1976703890.html

россия

нидерланды

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, организация по запрещению химического оружия, владимир тарабрин, нидерланды, гаага, в мире