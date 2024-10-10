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В стенах ОЗХО устроили "крестовый поход" против России, заявил постпред - РИА Новости, 10.10.2024
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17:07 10.10.2024 (обновлено: 17:16 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ozkho-1977441896.html
В стенах ОЗХО устроили "крестовый поход" против России, заявил постпред
В стенах ОЗХО устроили "крестовый поход" против России, заявил постпред - РИА Новости, 10.10.2024
В стенах ОЗХО устроили "крестовый поход" против России, заявил постпред
В стенах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) устроен "крестовый поход" против России, западные страны пытаются расправиться с ней и другими... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:07
2024-10-10T17:16
россия
организация по запрещению химического оружия
владимир тарабрин
нидерланды
гаага
в мире
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ГААГА, 10 окт - РИА Новости. В стенах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) устроен "крестовый поход" против России, западные страны пытаются расправиться с ней и другими государствами, готовыми отстаивать свои интересы, путем провокаций и дезинформации, заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.В Гааге с 8 по 11 октября проходит 107-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)."Становится абсолютно ясно, почему в стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России, а также, почему страны "коллективного Запада" закрывают глаза на преступления киевского режима", - заявил Тарабрин, выступая на сессии исполсовета.По его словам, западные страны фактически культивируют у Киева чувство безнаказанности за нарушение положений Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО)."Привычным для себя способом, путем осуществления провокаций и дезинформации они в стенах ОЗХО пытаются расправиться не только с Россией, но и другими государствами, готовыми отстаивать свои национальные интересы и верховенство международного права", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20241009/ozho-1977250654.html
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россия, организация по запрещению химического оружия, владимир тарабрин, нидерланды, гаага, в мире
Россия, Организация по запрещению химического оружия, Владимир Тарабрин, Нидерланды, Гаага, В мире
В стенах ОЗХО устроили "крестовый поход" против России, заявил постпред

Постпред Тарабарин: Запад пытается расправиться с Москвой путем провокаций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 10 окт - РИА Новости. В стенах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) устроен "крестовый поход" против России, западные страны пытаются расправиться с ней и другими государствами, готовыми отстаивать свои интересы, путем провокаций и дезинформации, заявил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
В Гааге с 8 по 11 октября проходит 107-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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"Становится абсолютно ясно, почему в стенах ОЗХО устроен "крестовый поход" против России, а также, почему страны "коллективного Запада" закрывают глаза на преступления киевского режима", - заявил Тарабрин, выступая на сессии исполсовета.
По его словам, западные страны фактически культивируют у Киева чувство безнаказанности за нарушение положений Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО).
"Привычным для себя способом, путем осуществления провокаций и дезинформации они в стенах ОЗХО пытаются расправиться не только с Россией, но и другими государствами, готовыми отстаивать свои национальные интересы и верховенство международного права", - отметил дипломат.
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РоссияОрганизация по запрещению химического оружияВладимир ТарабринНидерландыГаагаВ мире
 
 
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