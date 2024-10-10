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Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам - РИА Новости, 10.10.2024
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16:39 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ozempik-1977434144.html
Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам
Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам - РИА Новости, 10.10.2024
Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам
Российские аналоги "Оземпика" - "Семавик" и "Квинсента" - с января по август 2024 года превзошли оригинал датской компании по продажам в 11 раз: продажи... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:39
2024-10-10T16:39
экономика
россия
промомед
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские аналоги "Оземпика" - "Семавик" и "Квинсента" - с января по август 2024 года превзошли оригинал датской компании по продажам в 11 раз: продажи отечественных препаратов в сумме составили 4,3 миллиарда рублей, тогда как "Оземпика" за тот же период купили на сумму 390 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в маркетинговом агентстве DSM Group. Согласно данным агентства, больше всего в стране препаратов с семаглутидом было продано компанией "Герофарм". Так, объем продаж их средства "Семавик" составил более 550 тысяч на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Вторую строчку заняла компания "Промомед": корпорация продала 227 тысяч упаковок "Квинсенты" на сумму 1,2 миллиарда рублей. Третье и четвертое места достались "Оземпику" и "Ребеласу" от датской компании Novo Nordinsk AS. Продажи этих препаратов составили 390 и 283 миллионов рублей соответственно. Семаглутид является действующим веществом, которое лежит в основе многих лекарств от сахарного диабета - самое известное западное называется "Оземпик", уже есть и ряд российских от разных производителей. В целом более 820 тысяч упаковок лекарственных средств с наименованием "семаглутид" было продано в России с января по август 2024 года, это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общая стоимость проданных препаратов составила 5 миллиардов рублей, что превышает показатели прошлого года в 2,3 раза. Отмечается, что всего с января по август было продано 1,7 миллиона упаковок препаратов для лечения ожирения (исключая диетические продукты) общей стоимостью 5,5 миллиарда рублей. Что касаемо средств для лечения диабета, то там объем продаж составил 79 миллионов упаковок. Россияне купили соответствующих препаратов на сумму более 68 миллиардов рублей. В июне 2023 года "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России. В свою очередь в сентябре того же года компания "Промомед" сообщила, что выводит на российский рынок импортозамещающий препарат для терапии сахарного диабета, избыточного веса и ожирения - "Квинсента". В декабре правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя.
https://ria.ru/20240612/insulin-1952304240.html
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экономика, россия, промомед
Экономика, Россия, Промомед
Российские аналоги "Оземпика" превзошли оригинал по продажам

DSM Group: российские аналоги "Оземпика" в 11 раз превзошли датскую компанию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские аналоги "Оземпика" - "Семавик" и "Квинсента" - с января по август 2024 года превзошли оригинал датской компании по продажам в 11 раз: продажи отечественных препаратов в сумме составили 4,3 миллиарда рублей, тогда как "Оземпика" за тот же период купили на сумму 390 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в маркетинговом агентстве DSM Group.
Согласно данным агентства, больше всего в стране препаратов с семаглутидом было продано компанией "Герофарм". Так, объем продаж их средства "Семавик" составил более 550 тысяч на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Вторую строчку заняла компания "Промомед": корпорация продала 227 тысяч упаковок "Квинсенты" на сумму 1,2 миллиарда рублей. Третье и четвертое места достались "Оземпику" и "Ребеласу" от датской компании Novo Nordinsk AS. Продажи этих препаратов составили 390 и 283 миллионов рублей соответственно.
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Семаглутид является действующим веществом, которое лежит в основе многих лекарств от сахарного диабета - самое известное западное называется "Оземпик", уже есть и ряд российских от разных производителей.
В целом более 820 тысяч упаковок лекарственных средств с наименованием "семаглутид" было продано в России с января по август 2024 года, это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общая стоимость проданных препаратов составила 5 миллиардов рублей, что превышает показатели прошлого года в 2,3 раза.
Отмечается, что всего с января по август было продано 1,7 миллиона упаковок препаратов для лечения ожирения (исключая диетические продукты) общей стоимостью 5,5 миллиарда рублей. Что касаемо средств для лечения диабета, то там объем продаж составил 79 миллионов упаковок. Россияне купили соответствующих препаратов на сумму более 68 миллиардов рублей.
В июне 2023 года "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России. В свою очередь в сентябре того же года компания "Промомед" сообщила, что выводит на российский рынок импортозамещающий препарат для терапии сахарного диабета, избыточного веса и ожирения - "Квинсента". В декабре правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя.
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