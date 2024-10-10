https://ria.ru/20241010/opasnost-1977408686.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.10.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:31
2024-10-10T15:31
2024-10-10T15:31
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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ТУЛА, 10 окт – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. Угрозу ракетного обстрела объявили в пятый раз в четверг. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал глава региона. Прошлую ракетную опасность объявляли в Курской области в 14:08 мск, отменили ее через 16 минут.
https://ria.ru/20241010/ataka-1977395212.html
https://ria.ru/20241010/su-34-1977393324.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность