https://ria.ru/20241010/oon-1977419474.html

ООН обвинила Израиль и палестинские вооруженные группы в пытках

ООН обвинила Израиль и палестинские вооруженные группы в пытках - РИА Новости, 10.10.2024

ООН обвинила Израиль и палестинские вооруженные группы в пытках

Израиль и палестинские вооруженные группы с 7 октября 2023 года несут ответственность за акты пыток и сексуального насилия в отношении задержанных и заложников, РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:05

2024-10-10T16:05

2024-10-10T16:05

в мире

израиль

восточный иерусалим

рафах (провинция)

оон

хамас

международный комитет красного креста (мккк)

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

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ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости. Израиль и палестинские вооруженные группы с 7 октября 2023 года несут ответственность за акты пыток и сексуального насилия в отношении задержанных и заложников, говорится в заявлении независимой международной следственной комиссия ООН по оккупированной Палестинской территории. Совет ООН по правам человека 27 мая 2021 года поручил комиссии расследовать на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле все предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и все предполагаемые нарушения и злоупотребления международным правом в области прав человека, имевшие место до и после 13 апреля 2021 года. "Комиссия также расследовала обращение с палестинскими задержанными в Израиле и израильскими и иностранными заложниками в Газе с 7 октября 2023 года и пришла к выводу, что Израиль и палестинские вооруженные группировки несут ответственность за пытки и сексуальное и гендерное насилие", - говорится в документе. Что касается содержания палестинцев под стражей в израильских военных лагерях и центрах содержания под стражей, в ООН сочли, что тысячи задержанных детей и взрослых, многие из которых содержались под стражей произвольно, подвергались широко распространенному и систематическому жестокому обращению, физическому, психологическому и сексуальному насилию, гендерные аспекты, приравнивающие пытки к военному преступлению и преступлению против человечности, а изнасилование и другие формы сексуального насилия - к военному преступлению. "Заключенных-мужчин подвергали изнасилованиям, а также изувечили их половые и репродуктивные органы и заставляли совершать унизительные и мучительные действия обнаженными или раздетыми в качестве наказания или запугивания с целью получения информации. Смерть заключенных в результате жестокого обращения или безнадзорности представляет собой военные преступления, такие как умышленное убийство или убийство и нарушение права на жизнь", - подчеркивается в заявлении. Что касается израильских и иностранных заложников, удерживаемых в Газе палестинскими вооруженными группами, в документе говорится, что многие из них подвергались жестокому обращению с целью причинения им физической боли и серьезных психических страданий, включая физическое насилие, жестокое обращение, сексуальное насилие, принудительную изоляцию, ограниченный доступ к объектам от гигиены, до воды и еды, угроз и унижений. "ХАМАС и другие палестинские вооруженные группировки принуждали заложников к участию в видеосъемках с намерением применить психологические пытки к семьям заложников в политических целях. Несколько заложников были убиты в плену. ХАМАС и другие палестинские вооруженные группы совершили военные преступления, связанные с пытками, бесчеловечным или жестоким обращением и преступлениями против человечности, насильственными исчезновениями и другими бесчеловечными актами, причиняющими большие страдания или серьезные увечья", - добавили в ООН. В июле Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что по меньшей мере 10 тысяч палестинцев были произвольно и без суда арестованы Израилем с 7 октября 2023 года. В УВКПЧ уточнили, что Израиль не ответил ни на один запрос о сотрудничестве и отказывает МККК в доступе к этим заключенным. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240625/palestina-1955431635.html

https://ria.ru/20240619/izrail-1953965274.html

https://ria.ru/20240612/izrail-1952331335.html

израиль

восточный иерусалим

рафах (провинция)

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в мире, израиль, восточный иерусалим, рафах (провинция), оон, хамас, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году