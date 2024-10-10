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В Одессе поврежден энергообъект, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:46 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/odessa-1977494087.html
В Одессе поврежден энергообъект, пишут СМИ
В Одессе поврежден энергообъект, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024
В Одессе поврежден энергообъект, пишут СМИ
Электрическая подстанция повреждена в окрестностях Одессы на юге Украины после взрывов, в городе возможны перебои со светом, сообщает в четверг украинское... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T23:46
2024-10-10T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
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одесская область
страна.ua
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электрическая подстанция повреждена в окрестностях Одессы на юге Украины после взрывов, в городе возможны перебои со светом, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua". Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное" сообщало о взрывах в Одессе. "Пишут об ударе по электроподстанции в окрестностях города и предупреждают о возможных перебоях со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области продолжает звучать воздушная тревога.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Страна.ua
В Одессе поврежден энергообъект, пишут СМИ

"Страна.ua": в Одессе после удара по энергообъекту возможны перебои со светом

© Фото : соцсетиДым над Одессой
Дым над Одессой - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : соцсети
Дым над Одессой. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электрическая подстанция повреждена в окрестностях Одессы на юге Украины после взрывов, в городе возможны перебои со светом, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua".
Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное" сообщало о взрывах в Одессе.
«
"Пишут об ударе по электроподстанции в окрестностях города и предупреждают о возможных перебоях со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области продолжает звучать воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаОдесская областьСтрана.ua
 
 
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