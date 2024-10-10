https://ria.ru/20241010/odessa-1977494087.html
В Одессе поврежден энергообъект, пишут СМИ
В Одессе поврежден энергообъект, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024
В Одессе поврежден энергообъект, пишут СМИ
Электрическая подстанция повреждена в окрестностях Одессы на юге Украины после взрывов, в городе возможны перебои со светом, сообщает в четверг украинское... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T23:46
2024-10-10T23:46
2024-10-10T23:46
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электрическая подстанция повреждена в окрестностях Одессы на юге Украины после взрывов, в городе возможны перебои со светом, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua". Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное" сообщало о взрывах в Одессе. "Пишут об ударе по электроподстанции в окрестностях города и предупреждают о возможных перебоях со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области продолжает звучать воздушная тревога.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Одессе поврежден энергообъект, пишут СМИ
"Страна.ua": в Одессе после удара по энергообъекту возможны перебои со светом