https://ria.ru/20241010/odessa-1977494087.html

В Одессе поврежден энергообъект, пишут СМИ

В Одессе поврежден энергообъект, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024

В Одессе поврежден энергообъект, пишут СМИ

Электрическая подстанция повреждена в окрестностях Одессы на юге Украины после взрывов, в городе возможны перебои со светом, сообщает в четверг украинское... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T23:46

2024-10-10T23:46

2024-10-10T23:46

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электрическая подстанция повреждена в окрестностях Одессы на юге Украины после взрывов, в городе возможны перебои со светом, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua". Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное" сообщало о взрывах в Одессе. "Пишут об ударе по электроподстанции в окрестностях города и предупреждают о возможных перебоях со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области продолжает звучать воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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