https://ria.ru/20241010/obzhalovanie-1977441292.html

Защита обвиняемого в покушении на Прилепина обжаловала приговор

Защита обвиняемого в покушении на Прилепина обжаловала приговор - РИА Новости, 10.10.2024

Защита обвиняемого в покушении на Прилепина обжаловала приговор

Адвокат Александра Пермякова, получившего пожизненный срок лишения свободы по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, обжаловал приговор, сообщили РИА... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:01

2024-10-10T17:01

2024-10-10T17:06

захар прилепин

происшествия

россия

пионерский

нижегородская область

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Адвокат Александра Пермякова, получившего пожизненный срок лишения свободы по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда."В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Александру Пермякову", - сказала собеседница агентства.После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.Пермяков обвинялся в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).

https://ria.ru/20240919/prilepin-1973637154.html

россия

пионерский

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

захар прилепин, происшествия, россия, пионерский, нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина