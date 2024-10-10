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Защита обвиняемого в покушении на Прилепина обжаловала приговор - РИА Новости, 10.10.2024
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17:01 10.10.2024 (обновлено: 17:06 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/obzhalovanie-1977441292.html
Защита обвиняемого в покушении на Прилепина обжаловала приговор
Защита обвиняемого в покушении на Прилепина обжаловала приговор - РИА Новости, 10.10.2024
Защита обвиняемого в покушении на Прилепина обжаловала приговор
Адвокат Александра Пермякова, получившего пожизненный срок лишения свободы по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, обжаловал приговор, сообщили РИА... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:01
2024-10-10T17:06
захар прилепин
происшествия
россия
пионерский
нижегородская область
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Адвокат Александра Пермякова, получившего пожизненный срок лишения свободы по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда."В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Александру Пермякову", - сказала собеседница агентства.После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.Пермяков обвинялся в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).
https://ria.ru/20240919/prilepin-1973637154.html
россия
пионерский
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захар прилепин, происшествия, россия, пионерский, нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина
Захар Прилепин, Происшествия, Россия, Пионерский, Нижегородская область, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Защита обвиняемого в покушении на Прилепина обжаловала приговор

Защита обвиняемого в покушении на Прилепина обжаловала его пожизненный срок

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Адвокат Александра Пермякова, получившего пожизненный срок лишения свободы по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда.
«
"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Александру Пермякову", - сказала собеседница агентства.
После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Пермяков обвинялся в совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).
Гражданин Украины Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Захар ПрилепинПроисшествияРоссияПионерскийНижегородская областьПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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