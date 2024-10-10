https://ria.ru/20241010/nozh-1977461400.html

В Марий Эл подросток напал с ножом на двух сверстников

В Марий Эл подросток напал с ножом на двух сверстников - РИА Новости, 10.10.2024

В Марий Эл подросток напал с ножом на двух сверстников

Шестнадцатилетний подросток задержан в Марий Эл по подозрению в нападении с ножом на двух сверстников, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:28

2024-10-10T18:28

2024-10-10T18:28

происшествия

россия

волжск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961800013_0:319:3071:2047_1920x0_80_0_0_e5777b729a01507a809d0a8ed74f4a19.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток задержан в Марий Эл по подозрению в нападении с ножом на двух сверстников, сообщает региональное следственное управление СК РФ. В среду в приемное отделение больницы города Волжска были доставлены двое несовершеннолетних с колото-резаными ранениями. "В результате совместных действий следователя СК и сотрудников МВД по Марий Эл был установлен и задержан подозреваемый - 16-летний местный житель. По предварительным данным, вечером 9 октября в лесопосадке в микрорайоне Машиностроитель города Волжска между ним и подростками произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удары имеющимся при себе ножом. С полученными телесными повреждениями потерпевшие покинули место происшествия и позвонили родителям, которые вызвали медработников", - говорится в сообщении. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Как уточняет прокуратура республики, двум подросткам 14 и 15 лет было нанесено не менее 10 ударов ножом, в том числе в грудь, плечо, поясницу и шею. "В качестве одной из версий мотива покушения на убийство рассматривается ревность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241009/kuzbass-1977090294.html

https://ria.ru/20240424/arest-1942137866.html

россия

волжск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, волжск, следственный комитет россии (ск рф)