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В Нижегородской области ребенок попал в больницу после конфликта с учителем
В Нижегородской области ребенок попал в больницу после конфликта с учителем - РИА Новости, 10.10.2024
В Нижегородской области ребенок попал в больницу после конфликта с учителем
В Нижегородской области школьница с нарушением слуха попала в больницу после конфликта с учительницей, сообщили пресс-службы прокуратура и СК региона. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:20
2024-10-10T17:20
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. В Нижегородской области школьница с нарушением слуха попала в больницу после конфликта с учительницей, сообщили пресс-службы прокуратура и СК региона. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о ненадлежащем обращении учителя с ученицей. <…> Следователи СК начали доследственную проверку о возможных противоправных действиях педагога. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — указали в региональном СУ СК. Местный телеканал "Кстати" ранее сообщил, что в школе поселка Тонкино Нижегородской области 11-летняя девочка попала в больницу после того, как на нее накричала учительница. Причиной такого поведения учителя стало то, что ребенок с нарушением слуха не услышал ее вопрос. Педагог якобы обозвала девочку глухой. При этом школьники и раньше жаловались на учительницу за ее некорректное поведение. Прокуратура области также начала проверку исполнения законодательства при оказании образовательных услуг по факту ухудшения состояния здоровья ребенка с ограниченными возможностями после некорректного поведения учителя. Как сообщили журналистам в Минздраве региона, сейчас девочка проходит лечение в Нижнем Новгороде. "Состояние девочки оценивается как стабильное, удовлетворительное. Медики оказывают пациентке всю необходимую помощь", — отметили в ведомстве. По информации управления образования администрации Тонкинского муниципального округа, сейчас педагог уже не работает в школе.
https://ria.ru/20241009/delo-1977241124.html
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области ребенок попал в больницу после конфликта с учителем
В Нижегородской области школьницу госпитализировали после конфликта с учителем
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. В Нижегородской области школьница с нарушением слуха попала в больницу после конфликта с учительницей, сообщили пресс-службы прокуратура и СК региона.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о ненадлежащем обращении учителя с ученицей. <…> Следователи СК начали доследственную проверку о возможных противоправных действиях педагога. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — указали в региональном СУ СК.
Местный телеканал "Кстати" ранее сообщил, что в школе поселка Тонкино Нижегородской области
11-летняя девочка попала в больницу после того, как на нее накричала учительница. Причиной такого поведения учителя стало то, что ребенок с нарушением слуха не услышал ее вопрос. Педагог якобы обозвала девочку глухой. При этом школьники и раньше жаловались на учительницу за ее некорректное поведение.
Прокуратура области также начала проверку исполнения законодательства при оказании образовательных услуг по факту ухудшения состояния здоровья ребенка с ограниченными возможностями после некорректного поведения учителя.
Как сообщили журналистам в Минздраве региона, сейчас девочка проходит лечение в Нижнем Новгороде.
"Состояние девочки оценивается как стабильное, удовлетворительное. Медики оказывают пациентке всю необходимую помощь", — отметили в ведомстве.
По информации управления образования администрации Тонкинского муниципального округа, сейчас педагог уже не работает в школе.