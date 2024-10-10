https://ria.ru/20241010/novgorod-1977445652.html

В Нижегородской области ребенок попал в больницу после конфликта с учителем

В Нижегородской области ребенок попал в больницу после конфликта с учителем - РИА Новости, 10.10.2024

В Нижегородской области ребенок попал в больницу после конфликта с учителем

В Нижегородской области школьница с нарушением слуха попала в больницу после конфликта с учительницей, сообщили пресс-службы прокуратура и СК региона. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:20

2024-10-10T17:20

2024-10-10T18:21

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. В Нижегородской области школьница с нарушением слуха попала в больницу после конфликта с учительницей, сообщили пресс-службы прокуратура и СК региона. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о ненадлежащем обращении учителя с ученицей. <…> Следователи СК начали доследственную проверку о возможных противоправных действиях педагога. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — указали в региональном СУ СК. Местный телеканал "Кстати" ранее сообщил, что в школе поселка Тонкино Нижегородской области 11-летняя девочка попала в больницу после того, как на нее накричала учительница. Причиной такого поведения учителя стало то, что ребенок с нарушением слуха не услышал ее вопрос. Педагог якобы обозвала девочку глухой. При этом школьники и раньше жаловались на учительницу за ее некорректное поведение. Прокуратура области также начала проверку исполнения законодательства при оказании образовательных услуг по факту ухудшения состояния здоровья ребенка с ограниченными возможностями после некорректного поведения учителя. Как сообщили журналистам в Минздраве региона, сейчас девочка проходит лечение в Нижнем Новгороде. "Состояние девочки оценивается как стабильное, удовлетворительное. Медики оказывают пациентке всю необходимую помощь", — отметили в ведомстве. По информации управления образования администрации Тонкинского муниципального округа, сейчас педагог уже не работает в школе.

https://ria.ru/20241009/delo-1977241124.html

https://ria.ru/20241008/shkolnik-1977022749.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)