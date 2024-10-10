https://ria.ru/20241010/nizhegorodskaya-oblast-1977383803.html

Путину представили новую ткацкую фабрику в Нижегородской области

Путину представили новую ткацкую фабрику в Нижегородской области - РИА Новости, 10.10.2024

Путину представили новую ткацкую фабрику в Нижегородской области

Новую ткацкую фабрику в Володарском районе Нижегородской области представили президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:51

2024-10-10T13:51

2024-10-10T13:51

нижегородская область

нижегородская область

россия

володарск

глеб никитин

владимир путин

фонд развития промышленности

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Новую ткацкую фабрику в Володарском районе Нижегородской области представили президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы региона. Вечером в среду Путин по видеосвязи ознакомился с ходом реализации новых инвестиционных проектов в промышленности во Владимирской, Нижегородской, Самарской и Иркутской областях и в Краснодарском крае. "Главе государства представили в формате ВКС новое производство на "Первой ткацкой фабрике" в Володарском муниципальном округе Нижегородской области. Проект "Строительство ткацко-отделочного производства полного цикла" по импортозамещению при поддержке Фонда развития промышленности и правительства Нижегородской области реализован на территории опережающего развития (ТОР) "Володарск", - говорится в сообщении. Как рассказала генеральный директор "Первой ткацкой фабрики" Надежда Аверина, предприятие, в которое вложено свыше 3 миллиардов рублей, позволит обеспечить качественными тканями отечественных производителей мебели, специальной одежды и авиапроизводителей. Современное высокотехнологичное оборудование, приобретенное при поддержке Фонда развития промышленности, позволяет конкурировать с лучшими производителями тканей и активно замещать их на российском рынке. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции – мебельный велюр, тюль, водостойкие и огнестойкие ткани. Новая фабрика площадью 26 тысяч квадратных метров состоит из ткацкого цеха, подготовительного участка, красильного и отделочного производства, а также складов пряжи, химических материалов и готовой продукции. Уровень локализации производства составляет 90%. Основными заказчиками выступают крупные производители мебели, матрасов в России. Предприятие является первым и единственным в России производителем мебельного велюра. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что при реализации проекта активно используются различные меры поддержки, в том числе в рамках национальных проектов. Привлечен крупный заем федерального Фонда развития промышленности – 1,5 миллиарда рублей. При поддержке программы "Комплексное развитие сельских территорий" строится жилье для сотрудников. Поддержка в привлечении кадров оказывается и по федеральному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". "В рамках этого проекта уникальным образом обеспечено сочетание всех мер господдержки по линии разных министерств правительства. Во-первых, это работа Минпромторга и Фонда развития промышленности, но мы также задействовали так называемый механизм "1704" от министерства экономического развития РФ (механизм реструктуризации бюджетных кредитов, который позволяет профинансировать инфраструктуру для нового инвестпроекта за счет средств регионального бюджета", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Он также отметил, что в Володарске строят жилье для сотрудников – "ткацкую деревню" - при поддержке Минсельхоза по программе Фонда развития сельских территорий. "Мы ещё раз обращаем внимание, что проект организован в ТОСЭР Володарска. Есть разные точки зрения относительно успешности реализации проектов на территориях особого экономического развития, но у нас этот механизм реально работает. И производство на ткацкой фабрике – один из примеров такой эффективности", - сказал Никитин. Проект создания нового производства находится на сопровождении Корпорации развития Нижегородской области. Компания стала первым участником программы Корпорации по снижению затрат на энергоресурсы и обеспечению бесперебойного энергоснабжения с использованием газопоршневых электростанций. Губернатор Нижегородской области также рассказал президенту РФ о том, что предприятие собирается в будущем запускать производство нитей – сырья для ткацкой фабрики. Инвестор уже приступил к разработке проекта второй очереди предприятия - завода по производству полиэфирных текстильных нитей и волокна мощностью 80 тысяч тонн в год. Этот завод станет первым в России, так как продукция здесь будет производиться методом "прямого" формования из отечественного сырья, что позволит значительно снизить сырьевую зависимость от импорта.

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https://ria.ru/20240917/shkola-internat-1973273348.html

https://ria.ru/20231026/frt-1905443444.html

нижегородская область

россия

володарск

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нижегородская область, россия, володарск, глеб никитин, владимир путин, фонд развития промышленности