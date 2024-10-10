https://ria.ru/20241010/nikolaev-1977324155.html

В Николаеве загорелся объект инфраструктуры

В Николаеве загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2024

В Николаеве загорелся объект инфраструктуры

Пожар возник на объекте инфраструктуры на окраине Николаева на юге Украины после взрывов, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:09

2024-10-10T08:09

2024-10-10T08:09

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пожар возник на объекте инфраструктуры на окраине Николаева на юге Украины после взрывов, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. "Николаев. Вчера вечером… враг атаковал инфраструктурный объект на окраинах города… возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными", - написал Ким, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241009/zapad-1977286866.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, николаев (украина), украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины