https://ria.ru/20241010/nikolaev-1977324155.html
В Николаеве загорелся объект инфраструктуры
В Николаеве загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 10.10.2024
В Николаеве загорелся объект инфраструктуры
Пожар возник на объекте инфраструктуры на окраине Николаева на юге Украины после взрывов, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:09
2024-10-10T08:09
2024-10-10T08:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
николаев (украина)
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пожар возник на объекте инфраструктуры на окраине Николаева на юге Украины после взрывов, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. "Николаев. Вчера вечером… враг атаковал инфраструктурный объект на окраинах города… возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными", - написал Ким, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241009/zapad-1977286866.html
россия
николаев (украина)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_177:127:1147:855_1920x0_80_0_0_2c1ddb2c93e54309277f341dacc6f4db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, николаев (украина), украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаев (Украина), Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве загорелся объект инфраструктуры
Власти Николаева сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры после взрывов