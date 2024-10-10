https://ria.ru/20241010/nepal-1977474629.html

Базовый лагерь на горе Дхаулагири в Непале свернут

Базовый лагерь на горе Дхаулагири в Непале свернут - РИА Новости, 10.10.2024

Базовый лагерь на горе Дхаулагири в Непале свернут

Базовый лагерь на горе Дхаулагири в Непале, на которой погибли пятеро российских альпинистов, свернут, на вертолете приблизиться к месту нахождения тел... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:52

2024-10-10T19:52

2024-10-10T19:52

непал

пенза

гималаи

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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Базовый лагерь на горе Дхаулагири в Непале, на которой погибли пятеро российских альпинистов, свернут, на вертолете приблизиться к месту нахождения тел оказалось невозможно, сообщает спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого являлся один из погибших. Ранее турклуб сообщил, что вертолет планирует приземлиться в базовом лагере, чтобы после ночевки в пятницу попытаться эвакуировать тела погибших. "Уточнение информации по ситуации на Дхаулагири. Спасательная команда - Денис Алексенко, Артем Ценцевицкий и Владимир Котляр - находятся в Катманду. Базовый лагерь свернут, вещи вывезены. По результатам сегодняшнего вылета установлено, что приблизиться на вертолете непосредственно к месту нахождения тел невозможно. Сейчас изучаются другие варианты проведения спасательной операции", - говорится на странице турклуба в соцсети "ВКонтакте". Во вторник спасатели сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. По информации федерации альпинизма Ленинградской области, альпинисты были опытными спортсменами, у каждого было более 200 восхождений, в том числе на высоту более 7 тысяч метров. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. Как сообщили в федерации, средств по страховке хватает только на то, чтобы спустить их с высоты 6,8 тысячи метров в базовый лагерь, расположенный на высоте 4,65 тысячи метров, а чтобы доставить тела погибших в Катманду и потом в Москву, нужно еще около 100 тысяч долларов. В компании "АльфаСтрахование", где были застрахованы альпинисты, заявили РИА Новости, что страховщик организует отправку погибших на родину. Альпинист Алексенко, который вместе с напарником Ценцевицким участвовал в восхождении на Дхаулагири отдельной группой, ранее сообщил, что очередная попытка эвакуировать тела погибших в четверг не удалась из-за особенностей местности, будет обсуждаться альтернативный план. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6.00 6 октября. В спортивно-туристском клубе путешественников "Пенза" ранее отметили, что член клуба Чистиков около года назад стал первым жителем Пензы, покорившим вершину, высота которой превышает 8 тысяч метров. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html

https://ria.ru/20241008/alpinist-1976968353.html

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непал

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непал, пенза, гималаи