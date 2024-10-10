https://ria.ru/20241010/natsproekt-1977396518.html

Мишустин рассказал о новом нацпроекте по поддержке АПК

Мишустин рассказал о новом нацпроекте по поддержке АПК - РИА Новости, 10.10.2024

Мишустин рассказал о новом нацпроекте по поддержке АПК

Новый нацпроект по поддержке агропрома охватывает сферы селекции, генетики, биотехнологий, техники и подготовки кадров, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:52

2024-10-10T14:52

2024-10-10T15:16

михаил мишустин

россия

нацпроекты

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Новый нацпроект по поддержке агропрома охватывает сферы селекции, генетики, биотехнологий, техники и подготовки кадров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В составе нового национального проекта – пять федеральных. Они охватывают вопросы селекции и генетики, внедрение биотехнологий, выпуск российских ветеринарных препаратов, а также техники и оборудования. И, конечно, подготовку квалифицированных кадров для нужд отрасли", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума" Золотая осень".

https://ria.ru/20241010/mishustin-1977397071.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил мишустин, россия, нацпроекты