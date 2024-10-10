https://ria.ru/20241010/natsproekt-1977396518.html
Мишустин рассказал о новом нацпроекте по поддержке АПК
Мишустин рассказал о новом нацпроекте по поддержке АПК - РИА Новости, 10.10.2024
Мишустин рассказал о новом нацпроекте по поддержке АПК
Новый нацпроект по поддержке агропрома охватывает сферы селекции, генетики, биотехнологий, техники и подготовки кадров, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:52
2024-10-10T14:52
2024-10-10T15:16
михаил мишустин
россия
нацпроекты
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Новый нацпроект по поддержке агропрома охватывает сферы селекции, генетики, биотехнологий, техники и подготовки кадров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В составе нового национального проекта – пять федеральных. Они охватывают вопросы селекции и генетики, внедрение биотехнологий, выпуск российских ветеринарных препаратов, а также техники и оборудования. И, конечно, подготовку квалифицированных кадров для нужд отрасли", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума" Золотая осень".
https://ria.ru/20241010/mishustin-1977397071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, нацпроекты
Михаил Мишустин, Россия, Нацпроекты
Мишустин рассказал о новом нацпроекте по поддержке АПК
Мишустин: новый нацпроект по поддержке АПК охватывает сферы селекции и генетики