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Генсек НАТО заявил, что не опасается за исход выборов в США

Генсек НАТО заявил, что не опасается за исход выборов в США - РИА Новости, 10.10.2024

Генсек НАТО заявил, что не опасается за исход выборов в США

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не опасается за исход выборов в США - ни с точки зрения функционирования альянса, ни в вопросах будущей поддержки Украины. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:52

2024-10-10T15:52

2024-10-10T15:52

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не опасается за исход выборов в США - ни с точки зрения функционирования альянса, ни в вопросах будущей поддержки Украины. "Я не опасаюсь за исход выборов в США, я абсолютно готов работать с администрацией Харрис и Трампа… Я также не опасаюсь за продолжение помощи Украине (в случае победы Дональда Трампа - ред.), они уже участвуют в этой помощи, и это нужно не только Украине, но и им самим", - сказал он во время визита в Великобританию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

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