https://ria.ru/20241010/nato-1977392754.html

Генсек НАТО анонсировал начало ежегодных ядерных учений

Генсек НАТО анонсировал начало ежегодных ядерных учений - РИА Новости, 10.10.2024

Генсек НАТО анонсировал начало ежегодных ядерных учений

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast noon стартуют в ближайший понедельник. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:27

2024-10-10T14:27

2024-10-10T14:52

в мире

нато

великобритания

северное море

бельгия

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast noon стартуют в ближайший понедельник."Ежегодные ядерные учения начнутся в понедельник, в них примут участие более 60 самолетов", - сказал он во время визита в Великобританию.Рютте пояснил, что учения пройдут, в основном, в Великобритании, в Северном море, Бельгии и Нидерландах. "Жизненно важно тестировать нашу оборону, усиливать ее", - подчеркнул генсек.По его словам, эти учения должны продемонстрировать, что НАТО готова ответить на любые угрозы.

https://ria.ru/20241009/stoltenberg-1977280908.html

https://ria.ru/20241010/siyyarto-1977365330.html

великобритания

северное море

бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нато, великобритания, северное море, бельгия, марк рютте