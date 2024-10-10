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Генсек НАТО анонсировал начало ежегодных ядерных учений
Генсек НАТО анонсировал начало ежегодных ядерных учений - РИА Новости, 10.10.2024
Генсек НАТО анонсировал начало ежегодных ядерных учений
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast noon стартуют в ближайший понедельник. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:27
2024-10-10T14:27
2024-10-10T14:52
в мире
нато
великобритания
северное море
бельгия
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast noon стартуют в ближайший понедельник."Ежегодные ядерные учения начнутся в понедельник, в них примут участие более 60 самолетов", - сказал он во время визита в Великобританию.Рютте пояснил, что учения пройдут, в основном, в Великобритании, в Северном море, Бельгии и Нидерландах. "Жизненно важно тестировать нашу оборону, усиливать ее", - подчеркнул генсек.По его словам, эти учения должны продемонстрировать, что НАТО готова ответить на любые угрозы.
https://ria.ru/20241009/stoltenberg-1977280908.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, великобритания, северное море, бельгия, марк рютте
В мире, НАТО, Великобритания, Северное море, Бельгия, Марк Рютте
Генсек НАТО анонсировал начало ежегодных ядерных учений
Генсек НАТО анонсировал начало ежегодных ядерных учений Steadfast Noon