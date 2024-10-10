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Мурашко рассказал о подготовке к открытию новых объектов здравоохранения - РИА Новости, 10.10.2024
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13:43 10.10.2024 (обновлено: 13:48 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/murashko-1977381863.html
Мурашко рассказал о подготовке к открытию новых объектов здравоохранения
Мурашко рассказал о подготовке к открытию новых объектов здравоохранения - РИА Новости, 10.10.2024
Мурашко рассказал о подготовке к открытию новых объектов здравоохранения
До конца 2024 года в России будет введено еще 600 новых объектов здравоохранения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:43
2024-10-10T13:48
общество
россия
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михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. До конца 2024 года в России будет введено еще 600 новых объектов здравоохранения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. VIII Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" проходит в четверг в Москве. В ходе конференции глава Минздрава рассказал, что за последние пять лет в России было введено 6 тысяч новых объектов здравоохранения. "В этом году, до конца года, будет введено еще 600 объектов здравоохранения. Это строительство и детских больниц, и онкодиспансеров. Отремонтировано объектов в стране более 5400, огромное количество медицинской техники поставлено - более 230 тысяч", - сказал Мурашко.
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общество, россия, москва, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Москва, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко рассказал о подготовке к открытию новых объектов здравоохранения

Мурашко: до конца года в России введут 600 больниц и диспансеров

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. До конца 2024 года в России будет введено еще 600 новых объектов здравоохранения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
VIII Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" проходит в четверг в Москве. В ходе конференции глава Минздрава рассказал, что за последние пять лет в России было введено 6 тысяч новых объектов здравоохранения.
"В этом году, до конца года, будет введено еще 600 объектов здравоохранения. Это строительство и детских больниц, и онкодиспансеров. Отремонтировано объектов в стране более 5400, огромное количество медицинской техники поставлено - более 230 тысяч", - сказал Мурашко.
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