https://ria.ru/20241010/murashko-1977381863.html
Мурашко рассказал о подготовке к открытию новых объектов здравоохранения
Мурашко рассказал о подготовке к открытию новых объектов здравоохранения - РИА Новости, 10.10.2024
Мурашко рассказал о подготовке к открытию новых объектов здравоохранения
До конца 2024 года в России будет введено еще 600 новых объектов здравоохранения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:43
2024-10-10T13:43
2024-10-10T13:48
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. До конца 2024 года в России будет введено еще 600 новых объектов здравоохранения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. VIII Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" проходит в четверг в Москве. В ходе конференции глава Минздрава рассказал, что за последние пять лет в России было введено 6 тысяч новых объектов здравоохранения. "В этом году, до конца года, будет введено еще 600 объектов здравоохранения. Это строительство и детских больниц, и онкодиспансеров. Отремонтировано объектов в стране более 5400, огромное количество медицинской техники поставлено - более 230 тысяч", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20240424/proekt-1941912440.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Москва, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко рассказал о подготовке к открытию новых объектов здравоохранения
Мурашко: до конца года в России введут 600 больниц и диспансеров