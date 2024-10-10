https://ria.ru/20241010/murashko-1977381863.html

Мурашко рассказал о подготовке к открытию новых объектов здравоохранения

Мурашко рассказал о подготовке к открытию новых объектов здравоохранения - РИА Новости, 10.10.2024

Мурашко рассказал о подготовке к открытию новых объектов здравоохранения

До конца 2024 года в России будет введено еще 600 новых объектов здравоохранения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:43

2024-10-10T13:43

2024-10-10T13:48

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. До конца 2024 года в России будет введено еще 600 новых объектов здравоохранения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. VIII Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" проходит в четверг в Москве. В ходе конференции глава Минздрава рассказал, что за последние пять лет в России было введено 6 тысяч новых объектов здравоохранения. "В этом году, до конца года, будет введено еще 600 объектов здравоохранения. Это строительство и детских больниц, и онкодиспансеров. Отремонтировано объектов в стране более 5400, огромное количество медицинской техники поставлено - более 230 тысяч", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20240424/proekt-1941912440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, михаил мурашко, здоровье - общество