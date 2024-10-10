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В "Моссаде" назвали условие прекращения огня в Ливане - РИА Новости, 10.10.2024
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11:57 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/mossad-1977357629.html
В "Моссаде" назвали условие прекращения огня в Ливане
В "Моссаде" назвали условие прекращения огня в Ливане - РИА Новости, 10.10.2024
В "Моссаде" назвали условие прекращения огня в Ливане
Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в ходе контактов с начальником Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильямом Бернсом заявил, что РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:57
2024-10-10T11:57
в мире
израиль
ливан
сша
уильям бернс
хамас
хезболла
моссад
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в ходе контактов с начальником Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильямом Бернсом заявил, что прекращение огня в Ливане должно быть связано с обменом заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщил израильский портал Wallа. "Глава "Моссад" Давид Барнеа заявил начальнику ЦРУ Уильяму Бернсу, что любое соглашение о прекращении огня с "Хезболлах" в Ливане также должно включать сделку об обмене заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа", - пишет портал, ссылаясь на высокопоставленные американские источники. В сообщении говорится, что шиитское движение "Хезболлах", которое вступило в открытый конфликт с Израилем и поддержало ХАМАС после событий 7 октября и которое требовало от Израиля немедленного прекращения военных действий в Газе, теперь может пойти на сделку о прекращении огня в Ливане, отказавшись от своих условий по сектору. В свою очередь, Израиль пытается добиться от США, чтобы любая договоренность о прекращении действий в Ливане включала в себя условие об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. По словам Барнеа, такое решение может сподвигнуть "Хезболлах" и Иран оказать дополнительное влияние на ХАМАС, поспособствовав заключению сделки. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html
https://ria.ru/20241009/khamas-1977077603.html
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в мире, израиль, ливан, сша, уильям бернс, хамас, хезболла, моссад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, США, Уильям Бернс, ХАМАС, Хезболла, Моссад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В "Моссаде" назвали условие прекращения огня в Ливане

Walla: прекращение огня в Ливане должно быть связано с обменом заложников

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по Бейруту
Последствия израильского авиаудара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по Бейруту. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в ходе контактов с начальником Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильямом Бернсом заявил, что прекращение огня в Ливане должно быть связано с обменом заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщил израильский портал Wallа.
"Глава "Моссад" Давид Барнеа заявил начальнику ЦРУ Уильяму Бернсу, что любое соглашение о прекращении огня с "Хезболлах" в Ливане также должно включать сделку об обмене заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа", - пишет портал, ссылаясь на высокопоставленные американские источники.
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В сообщении говорится, что шиитское движение "Хезболлах", которое вступило в открытый конфликт с Израилем и поддержало ХАМАС после событий 7 октября и которое требовало от Израиля немедленного прекращения военных действий в Газе, теперь может пойти на сделку о прекращении огня в Ливане, отказавшись от своих условий по сектору.
В свою очередь, Израиль пытается добиться от США, чтобы любая договоренность о прекращении действий в Ливане включала в себя условие об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. По словам Барнеа, такое решение может сподвигнуть "Хезболлах" и Иран оказать дополнительное влияние на ХАМАС, поспособствовав заключению сделки.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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