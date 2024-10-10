https://ria.ru/20241010/moskva-1977491040.html
В Москве следствие попросило продлить арест американцу Татеру
В Москве следствие попросило продлить арест американцу Татеру - РИА Новости, 10.10.2024
В Москве следствие попросило продлить арест американцу Татеру
Следствие обратилось в Мещанский суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в России в нападении на... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T23:07
2024-10-10T23:07
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Мещанский суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в России в нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в суде. "Судом зарегистрировано ходатайство следствия о продлении обвиняемому Татеру меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Дата его рассмотрения пока не назначена, уточнили в суде. По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Позднее в суде стало известно, что в момент инцидента Татер находился в состоянии опьянения. Изначально Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, заявив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию.
https://ria.ru/20240715/gilman-1959723773.html
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происшествия, москва, сша, россия
Происшествия, Москва, США, Россия
В Москве следствие попросило продлить арест американцу Татеру
Следствие просит продлить арест Татеру, обвиняемому в нападении на полицейского
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Мещанский суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в России в нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в суде.
"Судом зарегистрировано ходатайство следствия о продлении обвиняемому Татеру меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства.
Дата его рассмотрения пока не назначена, уточнили в суде.
По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Позднее в суде стало известно, что в момент инцидента Татер находился в состоянии опьянения.
Изначально Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, заявив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию.