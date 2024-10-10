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Среднемесячная зарплата в Москве может превысить 200 тысяч рублей - РИА Новости, 10.10.2024
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18:49 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/moskva-1977465838.html
Среднемесячная зарплата в Москве может превысить 200 тысяч рублей
Среднемесячная зарплата в Москве может превысить 200 тысяч рублей - РИА Новости, 10.10.2024
Среднемесячная зарплата в Москве может превысить 200 тысяч рублей
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего в Москве в 2027 году может превысить 200 тысяч рублей, следует из приложения к... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:49
2024-10-10T18:49
экономика
москва
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего в Москве в 2027 году может превысить 200 тысяч рублей, следует из приложения к прогнозу социально-экономического развития столицы на 2025-2027 годы. Ранее в четверг правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы, ожидаемый годовой темп роста городской экономики составит до 3%. "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего: 2025 год - 180 435 рублей, 2026 год - 198 479 рублей, 2027 год - 214 349 рублей", - следует из документа. Среднемесячный доход от трудовой деятельности в 2025 году ожидается на уровне 120 400 рублей в месяц, в 2026 году - 130 032 рублей и 140 435 рублей в 2027 году.
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экономика, москва, россия
Экономика, Москва, Россия
Среднемесячная зарплата в Москве может превысить 200 тысяч рублей

Доход одного работающего в Москве в 2027 году может превысить 200 тысяч рублей

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего в Москве в 2027 году может превысить 200 тысяч рублей, следует из приложения к прогнозу социально-экономического развития столицы на 2025-2027 годы.
Ранее в четверг правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы, ожидаемый годовой темп роста городской экономики составит до 3%.
"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего: 2025 год - 180 435 рублей, 2026 год - 198 479 рублей, 2027 год - 214 349 рублей", - следует из документа.
Среднемесячный доход от трудовой деятельности в 2025 году ожидается на уровне 120 400 рублей в месяц, в 2026 году - 130 032 рублей и 140 435 рублей в 2027 году.
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