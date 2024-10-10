https://ria.ru/20241010/moskva-1977344865.html

В Москве задержали гражданина КНР по подозрению в совращении школьниц

В Москве задержали гражданина КНР по подозрению в совращении школьниц - РИА Новости, 10.10.2024

В Москве задержали гражданина КНР по подозрению в совращении школьниц

В Москве задержали гражданина Китая по подозрению в совращении школьницы, на допросе он рассказал про еще одну пострадавшую девочку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:37

2024-10-10T10:37

2024-10-10T10:37

происшествия

москва

китай

россия

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Москве задержали гражданина Китая по подозрению в совращении школьницы, на допросе он рассказал про еще одну пострадавшую девочку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, 7 октября в правоохранительные органы обратились родители несовершеннолетней девочки. Выяснилось, что незнакомый мужчина на юге Москвы совершил в отношении нее развратные действия. Спустя два дня подозреваемый был задержан. "Им оказался гражданин Китайской народной республики. Он сознался в преступлении, а также рассказал про еще одно аналогичное преступление", - сказал собеседник агентства. Он также рассказал, что, по предварительным данным, мужчина находился в России легально.

https://ria.ru/20241003/pokhischenie-1976251478.html

москва

китай

россия

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2024

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происшествия, москва, китай, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом