https://ria.ru/20241010/moskva-1977344865.html
В Москве задержали гражданина КНР по подозрению в совращении школьниц
В Москве задержали гражданина КНР по подозрению в совращении школьниц - РИА Новости, 10.10.2024
В Москве задержали гражданина КНР по подозрению в совращении школьниц
В Москве задержали гражданина Китая по подозрению в совращении школьницы, на допросе он рассказал про еще одну пострадавшую девочку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:37
2024-10-10T10:37
2024-10-10T10:37
происшествия
москва
китай
россия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Москве задержали гражданина Китая по подозрению в совращении школьницы, на допросе он рассказал про еще одну пострадавшую девочку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, 7 октября в правоохранительные органы обратились родители несовершеннолетней девочки. Выяснилось, что незнакомый мужчина на юге Москвы совершил в отношении нее развратные действия. Спустя два дня подозреваемый был задержан. "Им оказался гражданин Китайской народной республики. Он сознался в преступлении, а также рассказал про еще одно аналогичное преступление", - сказал собеседник агентства. Он также рассказал, что, по предварительным данным, мужчина находился в России легально.
https://ria.ru/20241003/pokhischenie-1976251478.html
москва
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, китай, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Москва, Китай, Россия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Москве задержали гражданина КНР по подозрению в совращении школьниц
В Москве задержали гражданина КНР по подозрению в совращении двух школьниц