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На юго-западе Москвы обыскали хостел, где находилось более 530 иностранцев
На юго-западе Москвы обыскали хостел, где находилось более 530 иностранцев - РИА Новости, 10.10.2024
На юго-западе Москвы обыскали хостел, где находилось более 530 иностранцев
Московские следователи провели обыски в хостеле на юго-западе столицы в рамках расследования уголовного дела об экстремизме, в отдел полиции доставлено более... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:24
2024-10-10T10:24
2024-10-10T10:24
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ситуация с нелегальными мигрантами
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Московские следователи провели обыски в хостеле на юго-западе столицы в рамках расследования уголовного дела об экстремизме, в отдел полиции доставлено более 530 иностранных граждан, сообщили РИА Новости в ГСУСК по столице. "В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2УК РФ) … получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле, расположенном на Новоясеневском проспекте в Москве… На объекте установлено 538 иностранных граждан", - сказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что все иностранцы будут проверены на соблюдение миграционного законодательства, а также на возможное совершение иных правонарушений. "Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - добавили в СК, отметив, что следствие также изучает финансово-хозяйственную документацию общества.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация с нелегальными мигрантами
На юго-западе Москвы обыскали хостел, где находилось более 530 иностранцев
СК: на юго-западе Москвы обыскали хостел, где находилось более 530 иностранцев