https://ria.ru/20241010/moskva-1977342860.html

На юго-западе Москвы обыскали хостел, где находилось более 530 иностранцев

На юго-западе Москвы обыскали хостел, где находилось более 530 иностранцев - РИА Новости, 10.10.2024

На юго-западе Москвы обыскали хостел, где находилось более 530 иностранцев

Московские следователи провели обыски в хостеле на юго-западе столицы в рамках расследования уголовного дела об экстремизме, в отдел полиции доставлено более... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:24

2024-10-10T10:24

2024-10-10T10:24

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация с нелегальными мигрантами

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Московские следователи провели обыски в хостеле на юго-западе столицы в рамках расследования уголовного дела об экстремизме, в отдел полиции доставлено более 530 иностранных граждан, сообщили РИА Новости в ГСУСК по столице. "В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2УК РФ) … получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле, расположенном на Новоясеневском проспекте в Москве… На объекте установлено 538 иностранных граждан", - сказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что все иностранцы будут проверены на соблюдение миграционного законодательства, а также на возможное совершение иных правонарушений. "Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - добавили в СК, отметив, что следствие также изучает финансово-хозяйственную документацию общества.

https://ria.ru/20241008/moskva-1976981933.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами