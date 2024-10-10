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В Москве врачи спасли мужчину с гигантской аневризмой - РИА Новости, 10.10.2024
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09:16 10.10.2024 (обновлено: 09:49 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/moskva-1977330566.html
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской аневризмой
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской аневризмой - РИА Новости, 10.10.2024
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской аневризмой
Мужчину с аневризмой брюшной аорты размером с гранат спасли в Институте скорой помощи имени Склифосовского, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:16
2024-10-10T09:49
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мужчину с аневризмой брюшной аорты размером с гранат спасли в Институте скорой помощи имени Склифосовского, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Благодаря профессионализму врачей флагманского центра и комплексному мультидисциплинарному подходу сосудистых хирургов, анестезиологов и реаниматологов удалось спасти жизнь пациенту с разрывом гигантской аневризмы брюшной аорты, размер которой составлял тысячу кубических сантиметров. Такая патология достаточно редкая — она встречается в десяти процентах случаев. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и находится под амбулаторным лечением", — рассказала вице-мэр. Ракова уточнила, что мужчина поступил с жалобами на боль за грудиной, в правом подреберье и области поясницы. Во время обследования врачи выявили у него разрыв аневризмы брюшной аорты — главного сосуда, снабжающего организм кровью. Ее размер был сопоставим с большим гранатом. Мужчине экстренно провели хирургическое вмешательство. "Операция была непростой из-за особенностей аневризмы: она сдавливала участок кишечника, находилась непосредственно под почечными артериями и была гигантского размера. Такая локализация встречается редко и сопровождается высоким риском летальности. Кроме того, у пациента образовалась обширная гематома в забрюшинном пространстве, которая могла оказать повреждающее воздействие на почки", — объяснила заммэра. Она сообщила, что при операции выяснилось, что у пациента функционировала только левая почка. Врачи смогли избежать значительной кровопотери, так как любое переливание крови создало бы на нее дополнительную нагрузку.
https://ria.ru/20240830/burjatija-1969416701.html
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москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Хорошие новости, Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской аневризмой

В Москве врачи удалили мужчине аневризму размером с гранат

© РИА Новости / Григорий СысоевИнструменты врачей
Инструменты врачей - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Инструменты врачей. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мужчину с аневризмой брюшной аорты размером с гранат спасли в Институте скорой помощи имени Склифосовского, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Благодаря профессионализму врачей флагманского центра и комплексному мультидисциплинарному подходу сосудистых хирургов, анестезиологов и реаниматологов удалось спасти жизнь пациенту с разрывом гигантской аневризмы брюшной аорты, размер которой составлял тысячу кубических сантиметров. Такая патология достаточно редкая — она встречается в десяти процентах случаев. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и находится под амбулаторным лечением", — рассказала вице-мэр.
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Ракова уточнила, что мужчина поступил с жалобами на боль за грудиной, в правом подреберье и области поясницы. Во время обследования врачи выявили у него разрыв аневризмы брюшной аорты — главного сосуда, снабжающего организм кровью. Ее размер был сопоставим с большим гранатом.
Мужчине экстренно провели хирургическое вмешательство.
"Операция была непростой из-за особенностей аневризмы: она сдавливала участок кишечника, находилась непосредственно под почечными артериями и была гигантского размера. Такая локализация встречается редко и сопровождается высоким риском летальности. Кроме того, у пациента образовалась обширная гематома в забрюшинном пространстве, которая могла оказать повреждающее воздействие на почки", — объяснила заммэра.
Она сообщила, что при операции выяснилось, что у пациента функционировала только левая почка. Врачи смогли избежать значительной кровопотери, так как любое переливание крови создало бы на нее дополнительную нагрузку.
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