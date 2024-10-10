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В Москве ликвидировали открытое горение в доме на Большой Тульской

В Москве ликвидировали открытое горение в доме на Большой Тульской - РИА Новости, 10.10.2024

В Москве ликвидировали открытое горение в доме на Большой Тульской

Трое человек спасены при пожаре в жилом доме на Большой Тульской улице в Москве, открытое горение ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T06:06

2024-10-10T06:06

2024-10-10T06:08

происшествия

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Трое человек спасены при пожаре в жилом доме на Большой Тульской улице в Москве, открытое горение ликвидировано, сообщает МЧС России. Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на шестом этаже в жилом доме на Большой Тульской улице. Позднее сообщалось, что площадь пожара составляет 40 квадратных метров. "На пожаре в Москве сотрудники МЧС России спасли трех жильцов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, ведомство сообщило, что открытое горение пожара ликвидировано.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)