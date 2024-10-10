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Мордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО
Мордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО - РИА Новости, 10.10.2024
Мордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО
Жительницы Старошайговского района Мордовии шьют одежду для участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:22
2024-10-10T14:22
2024-10-10T14:22
надежные люди
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Жительницы Старошайговского района Мордовии шьют одежду для участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Производство организовали в швейной мастерской местного центра культуры. Материал и всё необходимое закупают на средства неравнодушных граждан. "За год работы Наталья Тундайкина и Ольга Мхчян обеспечили тёплыми вещами не одну роту солдат. Сначала шили балаклавы. Не так давно мастерицы разработали выкройки и взялись за пошив тёплых толстовок из флиса. Скоро к ним присоединятся бабушки из группы "Здоровье". Они будут вязать носки. Тепло, вложенное в каждый стежок и каждую петельку, согреет тех, кто сейчас на передовой", - говорится в сообщении. Как отмечается на странице центра культуры Старошайговского района в соцсети "ВКонтакте", на базе Конопатского сельского клуба и Новотроицкого дома культуры сотрудники совместно с жителями принимают участие в создании маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне СВО.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, республика мордовия
Надежные люди, СВО, Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Жительницы Старошайговского района Мордовии шьют одежду для участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Производство организовали в швейной мастерской местного центра культуры. Материал и всё необходимое закупают на средства неравнодушных граждан.
"За год работы Наталья Тундайкина и Ольга Мхчян обеспечили тёплыми вещами не одну роту солдат. Сначала шили балаклавы. Не так давно мастерицы разработали выкройки и взялись за пошив тёплых толстовок из флиса. Скоро к ним присоединятся бабушки из группы "Здоровье". Они будут вязать носки. Тепло, вложенное в каждый стежок и каждую петельку, согреет тех, кто сейчас на передовой", - говорится в сообщении.
Как отмечается на странице центра культуры Старошайговского района в соцсети "ВКонтакте", на базе Конопатского сельского клуба и Новотроицкого дома культуры сотрудники совместно с жителями принимают участие в создании маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне СВО.