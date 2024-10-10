Рейтинг@Mail.ru
Мордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:22 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/mordoviya-1977391775.html
Мордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО
Мордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО - РИА Новости, 10.10.2024
Мордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО
Жительницы Старошайговского района Мордовии шьют одежду для участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:22
2024-10-10T14:22
надежные люди
сво
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977385461_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_734195b2df22f4406dc1a60f497b2a8e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Жительницы Старошайговского района Мордовии шьют одежду для участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Производство организовали в швейной мастерской местного центра культуры. Материал и всё необходимое закупают на средства неравнодушных граждан. "За год работы Наталья Тундайкина и Ольга Мхчян обеспечили тёплыми вещами не одну роту солдат. Сначала шили балаклавы. Не так давно мастерицы разработали выкройки и взялись за пошив тёплых толстовок из флиса. Скоро к ним присоединятся бабушки из группы "Здоровье". Они будут вязать носки. Тепло, вложенное в каждый стежок и каждую петельку, согреет тех, кто сейчас на передовой", - говорится в сообщении. Как отмечается на странице центра культуры Старошайговского района в соцсети "ВКонтакте", на базе Конопатского сельского клуба и Новотроицкого дома культуры сотрудники совместно с жителями принимают участие в создании маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне СВО.
https://ria.ru/20241008/moskva-1976882501.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977385461_56:0:1016:720_1920x0_80_0_0_beb9e587ca4aeb6722eeb1dee3211081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сво, республика мордовия
Надежные люди, СВО, Республика Мордовия

Мордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО

© Фото : Центр культуры Старошайговского районаМордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО
Мордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Центр культуры Старошайговского района
Мордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Жительницы Старошайговского района Мордовии шьют одежду для участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Производство организовали в швейной мастерской местного центра культуры. Материал и всё необходимое закупают на средства неравнодушных граждан.
"За год работы Наталья Тундайкина и Ольга Мхчян обеспечили тёплыми вещами не одну роту солдат. Сначала шили балаклавы. Не так давно мастерицы разработали выкройки и взялись за пошив тёплых толстовок из флиса. Скоро к ним присоединятся бабушки из группы "Здоровье". Они будут вязать носки. Тепло, вложенное в каждый стежок и каждую петельку, согреет тех, кто сейчас на передовой", - говорится в сообщении.
Как отмечается на странице центра культуры Старошайговского района в соцсети "ВКонтакте", на базе Конопатского сельского клуба и Новотроицкого дома культуры сотрудники совместно с жителями принимают участие в создании маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне СВО.
Ученики московской школы No1164 собрали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО
8 октября, 08:48
 
Надежные людиСВОРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала