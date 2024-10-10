https://ria.ru/20241010/mordoviya-1977391775.html

Мордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО

Мордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО - РИА Новости, 10.10.2024

Мордовские мастерицы шьют теплые толстовки для бойцов СВО

Жительницы Старошайговского района Мордовии шьют одежду для участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:22

2024-10-10T14:22

2024-10-10T14:22

надежные люди

сво

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977385461_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_734195b2df22f4406dc1a60f497b2a8e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Жительницы Старошайговского района Мордовии шьют одежду для участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Производство организовали в швейной мастерской местного центра культуры. Материал и всё необходимое закупают на средства неравнодушных граждан. "За год работы Наталья Тундайкина и Ольга Мхчян обеспечили тёплыми вещами не одну роту солдат. Сначала шили балаклавы. Не так давно мастерицы разработали выкройки и взялись за пошив тёплых толстовок из флиса. Скоро к ним присоединятся бабушки из группы "Здоровье". Они будут вязать носки. Тепло, вложенное в каждый стежок и каждую петельку, согреет тех, кто сейчас на передовой", - говорится в сообщении. Как отмечается на странице центра культуры Старошайговского района в соцсети "ВКонтакте", на базе Конопатского сельского клуба и Новотроицкого дома культуры сотрудники совместно с жителями принимают участие в создании маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне СВО.

https://ria.ru/20241008/moskva-1976882501.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сво, республика мордовия