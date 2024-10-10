https://ria.ru/20241010/moldaviya-1977473645.html

Молдавские фермеры намерены возобновить протесты

Молдавские фермеры намерены возобновить протесты - РИА Новости, 10.10.2024

Молдавские фермеры намерены возобновить протесты

Молдавские фермеры намерены возобновить протесты, поскольку власти страны не выполнили свои обещания по их поддержке, заявил в четверг исполнительный директор... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:39

2024-10-10T19:39

2024-10-10T19:39

в мире

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926612813_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1e0a41955aa689b2919c64eaca1a7b04.jpg

КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Молдавские фермеры намерены возобновить протесты, поскольку власти страны не выполнили свои обещания по их поддержке, заявил в четверг исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Бэдэрэу. Фермеры в Молдавии в середине сентября вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Они согласились отложить протесты до 10 октября в обмен на требование отставки министра Владимира Боли, а также оказание им финансовой поддержки. "Завтра (11 октября - ред.) перед зданием парламента фермеры официально объявят о возобновлении протестов, поскольку меры, принятые государством, неэффективны", - заявил Бэдэрэу журналистам. По его словам, фермеры ждали помощи, однако власти не выполнили "ни устных, ни письменных" обещаний. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.

https://ria.ru/20240925/sandu-1974548765.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия