https://ria.ru/20241010/moldaviya-1977473645.html
Молдавские фермеры намерены возобновить протесты
Молдавские фермеры намерены возобновить протесты - РИА Новости, 10.10.2024
Молдавские фермеры намерены возобновить протесты
Молдавские фермеры намерены возобновить протесты, поскольку власти страны не выполнили свои обещания по их поддержке, заявил в четверг исполнительный директор... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:39
2024-10-10T19:39
2024-10-10T19:39
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КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Молдавские фермеры намерены возобновить протесты, поскольку власти страны не выполнили свои обещания по их поддержке, заявил в четверг исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Бэдэрэу. Фермеры в Молдавии в середине сентября вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Они согласились отложить протесты до 10 октября в обмен на требование отставки министра Владимира Боли, а также оказание им финансовой поддержки. "Завтра (11 октября - ред.) перед зданием парламента фермеры официально объявят о возобновлении протестов, поскольку меры, принятые государством, неэффективны", - заявил Бэдэрэу журналистам. По его словам, фермеры ждали помощи, однако власти не выполнили "ни устных, ни письменных" обещаний. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.
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в мире, молдавия
Молдавские фермеры намерены возобновить протесты
Ассоциация "Сила фермеров" заявили о намерении возобновить протесты в Молдавии
КИШИНЕВ, 10 окт - РИА Новости. Молдавские фермеры намерены возобновить протесты, поскольку власти страны не выполнили свои обещания по их поддержке, заявил в четверг исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Бэдэрэу.
Фермеры в Молдавии
в середине сентября вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Они согласились отложить протесты до 10 октября в обмен на требование отставки министра Владимира Боли, а также оказание им финансовой поддержки.
"Завтра (11 октября - ред.) перед зданием парламента фермеры официально объявят о возобновлении протестов, поскольку меры, принятые государством, неэффективны", - заявил Бэдэрэу журналистам.
По его словам, фермеры ждали помощи, однако власти не выполнили "ни устных, ни письменных" обещаний.
Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.